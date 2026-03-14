El Brigadier López, clave para Colón: del dominio de 2024 a la irregularidad actual

El rendimiento de Colón en casa desde 2024 muestra cómo el equipo pasó de una fortaleza casi inexpugnable a una etapa de irregularidad.

El Club Atlético Colón afrontará este sábado un desafío de peso cuando reciba en el Brigadier López al puntero Acassuso . En la antesala de ese partido, los números del Sabalero como local desde su llegada a la Primera Nacional revelan un recorrido marcado por contrastes: de un inicio dominante en 2024 a una campaña irregular en 2025 y un 2026 que intenta recuperar terreno.

En lo que va de la temporada, Colón jugó tres partidos en condición de local en el Brigadier López . Resultados:

Colón 2–1 Deportivo Madryn

Colón 1–1 Ferro

Colón 0-0 Patronato

Balance:

1 victoria

2 empate

0 derrotas

Puntos obtenidos y efectividad:

5 puntos sobre 9 posibles, es decir, 55,5 % de efectividad.

Aunque se trata de una muestra todavía corta, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán logró sumar en ambos encuentros y dejó la sensación de que intenta reconstruir su fortaleza en Santa Fe. El partido ante el líder Acassuso aparece como una prueba importante para medir ese proceso.

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Rendimiento de Colón como local en 2025: la irregularidad en Santa Fe

Durante la temporada 2025 el Sabalero mostró altibajos marcados cuando jugó en el Brigadier López. Balance de la temporada:

17 partidos jugados

7 victorias

3 empates

7 derrotas

Puntos obtenidos y efectividad:

24 puntos sobre 51 posibles, es decir, 47 % de efectividad.

Los triunfos ante rivales como Nueva Chicago, Chaco For Ever y Central Norte representaron algunos de los mejores momentos del equipo en casa. Sin embargo, el conjunto rojinegro no logró sostener regularidad, alternando actuaciones sólidas con derrotas que terminaron condicionando su campaña. En una categoría tan extensa como la Primera Nacional, donde la localía suele ser determinante, esa falta de consistencia en Santa Fe fue uno de los factores que pesaron en la tabla.

Colón 2024 en el Brigadier López: una de las canchas más fuertes del torneo

El contraste aparece al mirar lo ocurrido en 2024, el primer año del club tras su descenso. En aquella temporada, el Sabalero tuvo uno de los rendimientos más sólidos de la categoría jugando como local. Balance anual:

19 partidos jugados

11 victorias

5 empates

3 derrotas

Puntos obtenidos y efectividad:

38 puntos sobre 57 posibles, es decir, 66,7 % de efectividad.

Durante buena parte del campeonato, Colón convirtió al Brigadier López en un escenario complejo para los rivales. Los triunfos ante equipos como Patronato, Almagro, Nueva Chicago y Chaco For Ever consolidaron la idea de que el Sabalero podía sostener su campaña apoyado en la fortaleza de su estadio.

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El Brigadier López, un factor decisivo para Colón

El repaso de los últimos tres años deja un dato claro: cuando Colón se hace fuerte en casa, su campaña cambia.

2024: 66,7 % de efectividad

66,7 % de efectividad 2025: 47 % de efectividad

47 % de efectividad 2026: 55,5 % de efectividad hasta el momento

En un torneo tan exigente como la Primera Nacional, donde cada punto puede marcar el rumbo de la temporada, recuperar el peso del Brigadier López vuelve a ser un objetivo central. Y el partido de este sábado ante Acassuso, líder del campeonato, puede ofrecer una señal clara sobre si Colón está en camino de reconstruir esa fortaleza histórica.