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Estudiantes buscará su primer triunfo ante Cusco FC en la Copa Libertadores

Estudiantes recibirá a Cusco FC, desde las 19, en La Plata, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 07:39hs
Estudiantes buscará su primer triunfo ante Cusco FC en la Copa Libertadores

El Estudiantes de La Plata tendrá este martes una nueva presentación internacional cuando reciba a Cusco FC, en el marco de la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Estadio Jorge Luis Hirschi, con arbitraje del chileno José Cabero y la asistencia en el VAR de su compatriota Rodrigo Carvajal. La transmisión estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium, además de la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

Un arranque positivo de Estudiantes en Colombia

El conjunto dirigido por Alexander Medina llega con buenas sensaciones tras su debut en el certamen, donde rescató un empate 1-1 como visitante frente a Deportivo Independiente Medellín. En aquel encuentro, el “Pincha” logró ponerse en ventaja rápidamente, aunque no pudo sostenerla y el equipo colombiano alcanzó la igualdad en el complemento.

Más allá de ese resultado, Estudiantes mostró pasajes de buen fútbol y buscará ratificarlo ante su gente para sumar de a tres por primera vez en el grupo.

Presente sólido también en el plano local

El equipo platense atraviesa un presente destacado en el fútbol argentino. Es uno de los principales animadores del Torneo Apertura, donde pelea mano a mano con Vélez Sarsfield por la cima de la tabla.

Además, llega con el respaldo de ser el vigente campeón del fútbol argentino, tras haber conquistado el Torneo Clausura 2025 en una final inolvidable ante Racing Club, a quien venció en la definición por penales.

Cusco, golpeado tras el debut

Por el lado del conjunto peruano, el estreno en la Libertadores no fue el esperado. Cusco cayó como local por 2-0 ante Flamengo, último campeón del certamen, por lo que llega a La Plata con la necesidad de sumar para no quedar relegado en la tabla.

El equipo dirigido por Alejandro Orfila intentará dar el golpe en territorio argentino, aunque sabe que tendrá un desafío de alto riesgo frente a uno de los equipos más sólidos del grupo.

Probables formaciones

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pírez, Eric Meza; Ezequiel Piovi, Mikel Amondaraín; Edwuin Cetré, Alexis Castro, Tiago Palacios; Guido Carrillo.

DT: Alexander Medina.

Cusco: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo.

DT: Alejandro Orfila.

Estudiantes Copa Libertadores Cusco
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