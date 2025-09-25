Estudiantes falló en los penales ante Flamengo y quedó fuera de la Libertadores Estudiantes, que se impuso 1-0 en los 90', no estuvo fino en los penales, predió con Flamengo 4-2 y se despidió de la Libertadores 25 de septiembre 2025 · 23:57hs

Estudiantes de La Plata quedó este jueves por la noche eliminado de la Copa Libertadores tras caer en la definición por penales 4-2 ante Flamengo, luego de imponerse por 1-0 en el tiempo regular, en la vuelta de los cuartos de final disputada en el Jorge Luis Hirchi.

El resultado global fue de 2-2, ya que en la ida en Brasil, el Picha perdió por 2-1.

El arquero del conjunto brasileño Agustín Rossi tapó los disparos de Gastón Benedetti y Santiago Ascacibar y se convirtió en el héroe de la jornada para los cariocas. El próximo rival en semifinales de Flamengo será Racing. Embed - EL MENGAO ELIMINÓ AL PINCHA POR PENALES Y VA CONTRA RACING | Estudiantes 1-0 Flamengo | RESUMEN Formaciones de Estudiantes y Flamengo Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez. Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Saúl Ñíguez, Giorigian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro, Samuel Lino. DT: Filipe Luis. Estadio: Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Piero Maza (CHI). VAR: José Cabero (CHI).