Los jugadores de Colón que van tomando nota sobre las amarillas

Si bien no hay ninguno en capilla para la visita a Estudiantes (BA), hay varios que viene acercándose al condicionamiento en Colón. ¿Quiénes son?

Mientras Colón se prepara para defender la cima de la Primera Nacional este sábado en Caseros , el foco no está únicamente en el partido ante Estudiantes (BA) . En paralelo, puertas adentro empieza a aparecer un tema que siempre condiciona los tramos decisivos de la temporada: las amarillas .

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Colón, por ahora sin jugadores en Capilla, pero...

Por ahora no hay jugadores en capilla, pero sí un grupo que empieza a encender alertas de cara a lo que viene. Con tres amonestaciones aparecen Facundo Castet, Pier Barrios, Federico Rasmussen –el único que disputó todos los minutos del torneo– e Ignacio Antonio. Todos ellos ya transitan el límite que obliga a jugar con el freno de mano en cada cruce.

Federico Rasmussen Federico Rasmussen, que jugó todos los minutos hasta acá, tiene tres amarillas en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

El dato no es menor en un equipo que viene sosteniendo una campaña sólida en términos disciplinarios. En las primeras 12 fechas, el comportamiento general del plantel es correcto, con pocos excesos y sin sanciones que alteren demasiado la estructura titular.

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Sin embargo, el calendario empieza a apretar y cada decisión individual gana peso. El cuerpo técnico sabe que perder piezas por suspensión en un torneo tan ajustado puede costar caro, sobre todo en un contexto donde cada punto vale oro en la pelea por sostener la punta.

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El desafío inmediato será doble para Colón: volver a sumar fuera del Brigadier López, una condición donde aún no logra su mejor versión y, al mismo tiempo, administrar un plantel que empieza a transitar la delgada línea de las sanciones. En ese equilibrio entre intensidad y control, el Sabalero juega otra parte del campeonato: el que no siempre se ve en la tabla, pero que puede influir directamente en el tramo decisivo de la temporada de la Primera Nacional.