Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes, ante la mira de Unión, arranca ante Independiente Medellín en Colombia

Estudiantes, que por el Apertura recibirá el sábado a Unión, visitará a Independiente Medellín, en Colombia, desde las 21, por la Libertadores.

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 08:01hs
Estudiantes, ante la mira de Unión, arranca ante Independiente Medellín en Colombia

Estudiantes de La Plata debutará este miércoles en la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América, cuando visite a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A.

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el venezolano Alexis Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Ángel Arteaga.

Estudiantes llega a este encuentro en un gran momento en lo deportivo, ya que no solo se consagró campeón del fútbol argentino al ganar el Torneo Clausura 2025, sino que también tuvo un muy sólido inicio en este 2026, donde marcha segundo en la Zona A del Torneo Apertura y además goleó a Ituzaingó en los 32avos de final de la Copa Argentina.

El “Pincha”, que ganó cuatro veces la Copa Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009), buscará sacarse la espina de la última edición, en la que cayó por penales en los cuartos de final ante el Flamengo de Brasil, que luego se terminaría consagrando campeón.

Independiente Medellín, por su parte, atraviesa un flojo momento en la Liga de Colombia, donde luego de 15 fechas marcha decimocuarto.

El subcampeón del fútbol colombiano se metió en la fase de grupos después de eliminar a Liverpool y a Juventud Las Piedras, ambos de Uruguay, en las fases previas.

Probables formaciones de Independiente Medellín vs Estudiantes

Deportivo Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Lobos, Diego Moreno, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski y John Montaño. DT: Alejandro Restrepo.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Facundo Farías o Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

Hora: 21.

Árbitro: Alexis Herrera.

VAR: Ángel Arteaga.

Estadio: Atanasio Girardot.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

Estudiantes Independiente Medellín Copa Libertadores
Noticias relacionadas
en union la gran duda es quien sera el lateral derecho ante estudiantes

En Unión la gran duda es quién será el lateral derecho ante Estudiantes

Capibaras se prepara con todo para jugar con Tarucas el lunes en el Hipódromo de Rosario por la 7° fecha del Súper Rugby Américas.

Retorna la acción del Súper Rugby Américas con la disputa de la séptima fecha

racing de cordoba podria recuperar a ricky centurion para visitar a colon

Racing de Córdoba podría recuperar a Ricky Centurión para visitar a Colón

Villa Dora fue una de las instituciones santafesinas que recibió aportes económicos.

El gobierno provincial entregó aportes económicos a clubes santafesinos

Lo último

Comercio santafesino: seis de cada diez negocios no lograron ganarle a la inflación en marzo

Comercio santafesino: seis de cada diez negocios no lograron ganarle a la inflación en marzo

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Asaltaron a cuatro empleados de una verdulería en Monte Vera y se llevaron celulares y una moto

Asaltaron a cuatro empleados de una verdulería en Monte Vera y se llevaron celulares y una moto

Último Momento
Comercio santafesino: seis de cada diez negocios no lograron ganarle a la inflación en marzo

Comercio santafesino: seis de cada diez negocios no lograron ganarle a la inflación en marzo

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Asaltaron a cuatro empleados de una verdulería en Monte Vera y se llevaron celulares y una moto

Asaltaron a cuatro empleados de una verdulería en Monte Vera y se llevaron celulares y una moto

Retorna la acción del Súper Rugby Américas con la disputa de la séptima fecha

Retorna la acción del Súper Rugby Américas con la disputa de la séptima fecha

Álvarez le gana la pulseada a Paz y Unión tendrá un cambio para visitar a Estudiantes

Álvarez le gana la pulseada a Paz y Unión tendrá un cambio para visitar a Estudiantes

Ovación
Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Sanjustino superó a CUST A en un adelanto por Fecha 5 del Apertura A1

Sanjustino superó a CUST A en un adelanto por Fecha 5 del Apertura A1

Retorna la acción del Súper Rugby Américas con la disputa de la séptima fecha

Retorna la acción del Súper Rugby Américas con la disputa de la séptima fecha

Avanza la disputa de la 3° fecha del Apertura Polaca Burtovoy

Avanza la disputa de la 3° fecha del Apertura Polaca Burtovoy

Racing de Córdoba podría recuperar a Ricky Centurión para visitar a Colón

Racing de Córdoba podría recuperar a Ricky Centurión para visitar a Colón

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe