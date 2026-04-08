Estudiantes, ante la mira de Unión, arranca ante Independiente Medellín en Colombia

Estudiantes, que por el Apertura recibirá el sábado a Unión, visitará a Independiente Medellín, en Colombia, desde las 21, por la Libertadores.

Estudiantes de La Plata debutará este miércoles en la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América, cuando visite a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A.

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el venezolano Alexis Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Ángel Arteaga.

Estudiantes llega a este encuentro en un gran momento en lo deportivo, ya que no solo se consagró campeón del fútbol argentino al ganar el Torneo Clausura 2025, sino que también tuvo un muy sólido inicio en este 2026, donde marcha segundo en la Zona A del Torneo Apertura y además goleó a Ituzaingó en los 32avos de final de la Copa Argentina.

El “Pincha”, que ganó cuatro veces la Copa Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009), buscará sacarse la espina de la última edición, en la que cayó por penales en los cuartos de final ante el Flamengo de Brasil, que luego se terminaría consagrando campeón.

Independiente Medellín, por su parte, atraviesa un flojo momento en la Liga de Colombia, donde luego de 15 fechas marcha decimocuarto.

El subcampeón del fútbol colombiano se metió en la fase de grupos después de eliminar a Liverpool y a Juventud Las Piedras, ambos de Uruguay, en las fases previas.

Probables formaciones de Independiente Medellín vs Estudiantes

Deportivo Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Lobos, Diego Moreno, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski y John Montaño. DT: Alejandro Restrepo.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Facundo Farías o Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

Hora: 21.

Árbitro: Alexis Herrera.

VAR: Ángel Arteaga.

Estadio: Atanasio Girardot.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.