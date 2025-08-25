Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes quiere levantar cabeza ante un necesitado Aldosivi

Estudiantes, que llega de caer ante Banfield, recibirá a Aldosivi, desde las 19.15, en el Jorge Luis Hirschi, por la sexta fecha de la Zona A del Apertura.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2025 · 07:24hs
Estudiantes quiere levantar cabeza ante un necesitado Aldosivi

Estudiantes y Aldosivi chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Picha” viene de una derrota en el plano local pero embalado tras conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. La visita es el peor equipo de la Zona, y llega a este encuentro último y sin victorias.

Probables formaciones de Estudiantes vs Aldosivi

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetre; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Aldosivi: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Charlier..

Estudiantes Aldosivi Clausura
Noticias relacionadas
duelo de realidades opuestas entre banfield y estudiantes en el sur

Duelo de realidades opuestas entre Banfield y Estudiantes en el sur

En el predio Nery Pumpido se dejó inaugurada la iluminación de la cancha Pedro Pablo Pasculli.

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se disputaron los ocho juegos correspondientes a los Octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

arroyo leyes y union y progreso mandan en sus zonas en el promocional

Arroyo Leyes y Unión y Progreso mandan en sus zonas en el Promocional

Lo último

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Último Momento
Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Ovación
Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"