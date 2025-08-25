Estudiantes quiere levantar cabeza ante un necesitado Aldosivi

Estudiantes, que llega de caer ante Banfield, recibirá a Aldosivi, desde las 19.15, en el Jorge Luis Hirschi, por la sexta fecha de la Zona A del Apertura.

Estudiantes y Aldosivi chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Picha” viene de una derrota en el plano local pero embalado tras conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. La visita es el peor equipo de la Zona, y llega a este encuentro último y sin victorias.

Probables formaciones de Estudiantes vs Aldosivi

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetre; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Aldosivi: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Charlier..