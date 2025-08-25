Uno Santa Fe | Ovación | Ramón Díaz

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

Ramón Díaz comunicó su salida de Olimpia tras perder ante General Caballero, luego de siete partidos como DT en la Liga de Paraguay.

25 de agosto 2025 · 12:45hs
Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

El reconocido entrenador argentino Ramón Díaz presentó la renuncia a su cargo en Olimpia de Paraguay tras no lograr los resultados esperados en tan solo siete fechas.

Luego de la derrota por 2-0 ante General Caballero por la novena fecha del Torneo Clausura de Paraguay, uno de los entrenadores más laureados de la historia de River comunicó su salida de Olimpia: "En el fútbol necesitas resultados, más estando en un equipo grande donde hemos trabajado muchísimo. Le tengo que agradecer a los jugadores principalmente porque fueron realmente protagonistas en el poco tiempo que estuvimos”.

“Por ahí los resultados no se dieron y ya cuando no se dan, creo que lo mejor es para no complicar ni al club ni al presidente ni a la gente que se ha comportado de una manera maravillosa con nosotros y los jugadores también” agregó.

El paso de Ramón Díaz por Olimpia

El director técnico oriundo de La Rioja dirigió solo siete encuentros de los cuales solo ganó dos, empató la misma cantidad y perdió tres, entre ellos el clásico ante Cerro Porteño. El equipo blanquinegro se encuentra noveno en el Torneo Clausura y quinto en la tabla anual, la peor campaña del ´Decano´ en los últimos cuatro años.

Por último, Díaz le agradeció al hincha de Olimpia por el apoyo: “Agradecerle muchísimo al público porque en cada partido nos han acompañado. Por ahí no le brindamos nosotros lo que ellos con lo que ellos que querían, lo que pretendían, pero el fútbol también tiene esas cosas donde los resultados tienen que ser inmediato”.

“Sabemos que estamos en un equipo grande que tiene una historia tremenda. Por eso le queremos dar tranquilidad, que la gente siga respaldando a estos dirigentes porque son de primer nivel, a los jugadores también y que le den todo para que se puedan recuperar. Hay mucho por delante, hay muchos jóvenes que tienen que seguir creciendo” concluyó.

