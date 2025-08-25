Unión visita a Atlético de Rafaela en busca de las semis de Copa Santa Fe

Unión jugará ante Atlético de Rafaela, desde las 21, en el Nuevo Monumental, en busca de las semifinales de la Copa Santa Fe.

Unión buscará este lunes continuar su camino en la Copa Santa Fe 2025 cuando visite a Atlético de Rafaela en el estadio Monumental, desde las 21. Se trata de un encuentro único por los cuartos de final, que en caso de empate se definirá desde los doce pasos.

El equipo tatengue presentará su plantel de Reserva, con juveniles y jugadores que buscan sumar minutos en competencias oficiales, mientras que los rafaelinos, conducidos por Sebastián Muriel, combinarán futbolistas del Federal A y de la Primera local. Entre ellos, se espera que Ijiel Protti, refuerzo que llegó desde Rosario Central y Tigre, tenga sus primeros minutos con la camiseta albiceleste.

Un duelo con historia

El choque entre Unión y Atlético no es cualquier partido: ambos clubes santafesinos se han enfrentado en múltiples ocasiones y cada encuentro genera expectativas por la rivalidad histórica. Para los juveniles tatengues, además, será una gran oportunidad de mostrar su capacidad frente a un rival que combina experiencia y jerarquía.

El ganador avanzará a semifinales y se enfrentará al vencedor de la llave entre Atlético y Tiro de Reconquista y Colón. Del otro lado del cuadro, 9 de Julio de Rafaela espera por Centenario de San José de la Esquina o Newell’s Old Boys.

Aunque Unión presente un equipo alternativo, el partido será clave para que los jóvenes jugadores adquieran experiencia, sumen minutos y mantengan la tradición de competir con intensidad en torneos provinciales. La Copa Santa Fe vuelve a poner en valor la cantera tatengue, y el cruce con La Crema será un test importante en ese sentido.