Spahn inauguró el nuevo palco visitante en Unión: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Luis Spahn encabezó el acto en el cual se inauguró el palco visitante en el 15 de Abril. Habló de esta obra y lo que se le viene a Unión desde lo deportivo.

En la previa del empate 1-1 entre Unión y Huracán en el estadio 15 de Abril, el presidente rojiblanco, Luis Spahn, encabezó la habilitación oficial del nuevo palco destinado a la delegación visitante, un espacio moderno que busca elevar el estándar de confort y hospitalidad dentro del fútbol argentino.

“Estamos habilitando un palco con todas las condiciones necesarias: sanitarios privados, butacas para 40 dirigentes, un área de refrigerio, cocina y todos los elementos para que los visitantes tengan la mejor comodidad. Creo que esto nos ubica claramente en el podio de los clubes del fútbol argentino en cuanto a la recepción de las delegaciones rivales”, destacó el máximo dirigente tatengue en diálogo con Sol Play (FM 91.5) y Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7).

Una apuesta a la confraternización

Spahn subrayó que el proyecto busca revertir una experiencia habitual en otras canchas: “Muchas veces como visitantes no recibimos lugares cómodos. Aquí lo quisimos transformar en algo distinto: dar comodidad, respeto y confraternización a quienes vienen a nuestra casa. Desde este palco la imagen es inmejorable, se ve el partido perfecto y se disfruta en comunidad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CapitanZovich/status/1959644784873656529&partner=&hide_thread=false #Unión



INAUGURACIÓN

Con capacidad para 60 personas, ésta tarde, en el Estadio 15 de Abril, del Club Atlético Unión de Santa Fe quedará oficialmente inaugurado el palco destinado a recibir a las delegaciones visitantes.



¡UNIÓN CRECE!

Obras paso a paso

El presidente también remarcó que el flamante espacio es parte de un proceso sostenido de crecimiento en infraestructura que Unión viene llevando adelante: “No es una inauguración formal, estamos habilitando el contrato y vamos a continuar con las obras, paso a paso, como se vienen desarrollando en la última década. Este es un ejemplo más de cómo seguimos avanzando”.

Confianza deportiva

Más allá de lo institucional, Spahn también se refirió al presente deportivo de Unión y los compromisos que se avecinan: “Tenemos la confianza de que nuestros jugadores y el cuerpo técnico se motivan mucho ante rivales de envergadura. Vienen partidos importantes como los de River y Racing, y estoy seguro de que el equipo va a dejar lo mejor”.

Con la inauguración de este palco, Unión vuelve a marcar diferencia en el plano institucional, reafirmando una política de crecimiento que va de la mano de una identidad basada en el respeto y la hospitalidad hacia sus rivales.