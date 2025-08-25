Uno Santa Fe | Unión | Unión

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en Unión: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Luis Spahn encabezó el acto en el cual se inauguró el palco visitante en el 15 de Abril. Habló de esta obra y lo que se le viene a Unión desde lo deportivo.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2025 · 08:31hs
Spahn inauguró el nuevo palco visitante en Unión: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Prensa Unión

En la previa del empate 1-1 entre Unión y Huracán en el estadio 15 de Abril, el presidente rojiblanco, Luis Spahn, encabezó la habilitación oficial del nuevo palco destinado a la delegación visitante, un espacio moderno que busca elevar el estándar de confort y hospitalidad dentro del fútbol argentino.

LEER MÁS: Fascendini no dudó en Unión: "Al jugar con uno más quizás nos faltó tener más la pelota"

“Estamos habilitando un palco con todas las condiciones necesarias: sanitarios privados, butacas para 40 dirigentes, un área de refrigerio, cocina y todos los elementos para que los visitantes tengan la mejor comodidad. Creo que esto nos ubica claramente en el podio de los clubes del fútbol argentino en cuanto a la recepción de las delegaciones rivales”, destacó el máximo dirigente tatengue en diálogo con Sol Play (FM 91.5) y Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7).

Una apuesta a la confraternización

Spahn subrayó que el proyecto busca revertir una experiencia habitual en otras canchas: “Muchas veces como visitantes no recibimos lugares cómodos. Aquí lo quisimos transformar en algo distinto: dar comodidad, respeto y confraternización a quienes vienen a nuestra casa. Desde este palco la imagen es inmejorable, se ve el partido perfecto y se disfruta en comunidad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CapitanZovich/status/1959644784873656529&partner=&hide_thread=false

Obras paso a paso

El presidente también remarcó que el flamante espacio es parte de un proceso sostenido de crecimiento en infraestructura que Unión viene llevando adelante: “No es una inauguración formal, estamos habilitando el contrato y vamos a continuar con las obras, paso a paso, como se vienen desarrollando en la última década. Este es un ejemplo más de cómo seguimos avanzando”.

Confianza deportiva

Más allá de lo institucional, Spahn también se refirió al presente deportivo de Unión y los compromisos que se avecinan: “Tenemos la confianza de que nuestros jugadores y el cuerpo técnico se motivan mucho ante rivales de envergadura. Vienen partidos importantes como los de River y Racing, y estoy seguro de que el equipo va a dejar lo mejor”.

LEER MÁS: La Copa Argentina oficializó la venta de entradas de Unión-River en Mendoza

Con la inauguración de este palco, Unión vuelve a marcar diferencia en el plano institucional, reafirmando una política de crecimiento que va de la mano de una identidad basada en el respeto y la hospitalidad hacia sus rivales.

Unión Spahn estadio 15 de Abril
Noticias relacionadas
la copa argentina oficializo la venta de entradas de union-river en mendoza

La Copa Argentina oficializó la venta de entradas de Unión-River en Mendoza

Unión y un historial desfavorable enfrentando a Huracán.

El historial entre Unión y Huracán en Primera División

union vencio a defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

union ya tendria el plantel completo pese a tener dos cupos disponibles

Unión ya tendría el plantel completo pese a tener dos cupos disponibles

Lo último

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Último Momento
Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Ovación
Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"