Colón volvió a trabajar con un regreso, una baja y varias dudas

Colón retomó los trabajos con la mira en Defensores de Belgrano. Ezequiel Medrán analiza la situación de varios lesionados, con dos grandes certezas.

25 de agosto 2025 · 12:28hs
Colón comenzó la semana de trabajos en el Predio 4 de Junio, con la vista puesta en el partido del lunes 1 de septiembre a las 19, correspondiente a la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional.

El técnico Ezequiel Medrán podrá contar nuevamente con Zahir Yunis, quien cumplió su fecha de suspensión en el empate ante Chacarita. En cambio, Emmanuel Gigliotti no estará disponible, ya que llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir su sanción.

Evaluación de lesionados

El cuerpo médico del Sabalero realizará un seguimiento de Lautaro Gaitán, Nicolás Thaller y Christian Bernardi, para determinar su disponibilidad.

Se especula con la chance de que Thaller pueda estar a disposición de Medrán, mientras que Gaitán y Bernardi tendrían para una semana más de recuperaciín.

Además, se analizará la evolución de Luis Miguel Rodríguez, que arrastra molestias musculares, y de Ignacio Lago, quien jugó con una lesión en una de sus manos y tuvo que ser reemplazado ante Chacarita.

Formación y expectativas

Con la mayoría del plantel en condiciones, Medrán podría repetir la misma formación inicial que mostró compromiso y buen rendimiento en el último partido, buscando mantener la solidez defensiva y la efectividad en ataque que fueron claves en la igualdad frente a Chacarita.

Colón encara esta semana con la intención de cerrar la fase regular con buenos resultados, evaluando rendimientos y fortaleciendo la preparación física y táctica para los compromisos que restan en la temporada.

