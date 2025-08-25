Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, alerta por una oferta de Qatar por Jeronimo Dómina

Desde el fútbol de Qatar llegaría una oferta por Jerónimo Dómina. ¿Se destraba el conflicto entre Unión y el delantero?

25 de agosto 2025
Unión, alerta por una oferta de Qatar por Jeronimo Dómina

El nombre de Jerónimo Dómina vuelve a ocupar la agenda en Unión. El delantero de 19 años, una de las promesas más importantes surgidas de la cantera tatengue, estaría en la mira del fútbol de Qatar, desde donde podría llegar en las próximas horas una propuesta formal que cambiaría el rumbo de su carrera.

El interés qatarí, según se informó en Radio Sol Play (FM 91.5), aparece en medio de un clima convulsionado entre el jugador y la dirigencia rojiblanca, marcado por un distanciamiento que ya lo dejó al margen del plantel profesional.

Un conflicto que sigue abierto

La situación de Dómina se tensó semanas atrás, cuando el presidente Luis Spahn manifestó en diálogo con La Red AM 910: “Dómina está en el club desde hace 10 años, lo formamos desde chico. Juró que no se iría libre. Y hoy, con 19 años, termina fingiendo estar ofendido para quedar en libertad”.

La respuesta del futbolista no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, aseguró: “Todo lo que se dice es falso. Mi decisión de no renovar tiene su raíz en las constantes evasivas y promesas incumplidas de Spahn”.

Este ida y vuelta expuso públicamente un conflicto que parecía irreversible, y que ahora podría encontrar un desenlace inesperado con la chance de una transferencia internacional.

Los posibles caminos

Hasta el momento, tres escenarios se mantenían sobre la mesa para resolver su situación:

  • Salida con el pase en su poder: la alternativa más cercana en el corto plazo, permitiéndole quedar libre y negociar directamente con otro club.

  • Préstamo al Elche de España: una vía intermedia que Unión analizaba como salida “salomónica”, otorgando minutos al jugador en Europa y asegurando un ingreso mínimo. Sin embargo, esta alternativa fue perdiendo fuerza.

  • Reintegro al plantel profesional: la opción más lejana, debido al quiebre evidente entre las partes.

La posible oferta de Qatar, sin embargo, reordena el mapa de negociaciones y podría transformarse en una salida inmediata que, además, dejaría un rédito económico para Unión.

Lo que viene

La decisión sobre el futuro de Dómina no solo marcará el destino de un juvenil con proyección, sino que también será una señal sobre cómo Unión gestiona los casos sensibles dentro de su plantel.

Entre la apuesta a la juventud, la necesidad económica y la disciplina interna, el Tate deberá resolver un tema que hoy divide opiniones puertas adentro y que podría tener definición en las próximas horas

