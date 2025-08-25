Uno Santa Fe | Policiales | sucursal

Robaron la sucursal del barrio Sur del supermercado El Túnel al estilo "boquetero": reventaron bóvedas y llevaron dinero en efectivo

Un grupo de delincuentes con información precisa ingresó durante la madrugada a la sucursal de El Túnel en bulevar Zavalla y General López. Hicieron boquetes, cortaron los sistemas de seguridad y escaparon tras provocar una explosión en el local

Juan Trento

25 de agosto 2025 · 12:21hs
En la madrugada de este lunes, un grupo de delincuentes llevó adelante un robo planificado en la sucursal de la cadena de supermercados El Túnel, ubicada en inmediaciones de bulevar Zavalla y avenida General López, en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.

Los ladrones accedieron al edificio por los techos y, utilizando herramientas especializadas, realizaron boquetes en distintos sectores hasta llegar al sitio donde se resguarda el dinero en efectivo. Según trascendió, cada paso del operativo parecía estar minuciosamente calculado, incluyendo la inutilización de los sistemas de seguridad y el corte de la energía eléctrica.

La explosión que alertó a los vecinos

Una explosión dentro del supermercado fue lo que despertó a parte del vecindario, especialmente a quienes viven más cerca del local. Varios vecinos dieron aviso inmediato a la central de emergencias 911.

Al lugar acudieron móviles de Orden Público y de Cuerpos, pero los delincuentes ya habían huido. Minutos después llegaron los responsables del comercio, quienes constataron que el local estaba completamente vulnerado: sin energía, sin cámaras ni sensores activos.

Investigación en marcha

Con la denuncia formalizada, pesquisas y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) se hicieron presentes en el supermercado. El trabajo inicial incluyó la recolección de imágenes de videovigilancia, tanto públicas como privadas, en varias cuadras a la redonda.

Los investigadores creen que los delincuentes se desplazaron por los techos amparados en la oscuridad, aunque en algún punto debieron ingresar a la manzana desde la vía pública. Por eso, las cámaras de las calles Zavalla, General López, Gobernador Freyre y 3 de Febrero serán clave para intentar reconstruir la ruta de entrada y salida.

La figura del entregador

Fuentes policiales no dudan de que hubo un “entregador” con conocimiento interno del funcionamiento de la sucursal. El grado de precisión del golpe, el manejo de herramientas de corte y hasta de explosivos para abrir sectores críticos, revelan un perfil criminal especializado, probablemente con integrantes no locales, aunque con la colaboración de alguien que sí conoce el lugar en detalle.

Peritajes y fiscalía

El hecho fue informado a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la PDI, quienes a su vez notificaron al fiscal de Flagrancia en turno. Éste ordenó una serie de medidas: identificación de testigos, secuestro de imágenes de cámaras de seguridad del sector, obtención de planos del local y realización de peritajes criminalísticos en el supermercado.

Este último trabajo quedó a cargo del área Científica de la PDI, que recogió huellas, rastros y material para avanzar en la causa.

Por el momento, no trascendió el monto sustraído ni la cantidad exacta de delincuentes que participaron del golpe. La investigación se centra en determinar cómo lograron vulnerar con tanta facilidad las medidas de seguridad y quién fue la persona que les aportó la información clave para ejecutar el robo.

