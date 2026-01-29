Estudiantes de Río Cuarto abre las puertas de Primera ante Argentinos Juniors

El León del Imperio vuelve a jugar en su estadio tras 41 años y recibe al Bicho este jueves a las 21.30 por la segunda fecha del Apertura 2026.

Después de cuatro décadas, el Estadio Antonio Candini vuelve a vivir un partido de la máxima categoría. Este jueves, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Argentinos Juniors, en un duelo que combina la historia con la necesidad de sumar puntos para empezar a afirmarse en el Torneo Apertura.

El Celeste debutó con una derrota 2-0 frente a Tigre en Victoria, siendo el único equipo que cayó por más de un gol en la primera jornada. Aun así, en Río Cuarto mantienen la confianza intacta , conscientes de que el tropiezo inicial no define el presente del equipo.

La dirigencia trabaja para cerrar la incorporación del defensor central Cristian Lema, ex Boca, quien aportará experiencia y firmeza a la última línea de Estudiantes.

Argentinos llega con impulso tras la victoria en Junín

El Bicho, que venía de la eliminación por Copa Argentina ante Midland, se recuperó en el debut del torneo con un agónico triunfo 1-0 sobre Sarmiento, gracias a un cabezazo de Tomás Molina a los 97’.

El encuentro también marcó el debut en Primera del delantero japonés Ryoga Kida, cedido por Nagoya Grampus, quien ya había tenido experiencia en la Reserva del Tifón de Boyacá durante 2024, sumando juventud y proyección al ataque del equipo de La Paternal.

Un duelo histórico y con mucho en juego

Estudiantes buscará aprovechar la motivación de jugar ante su gente y la energía de su estadio, mientras que Argentinos intentará mantener la confianza y la efectividad mostrada en su primer partido. Con la historia como telón de fondo y la necesidad de sumar, el choque promete intensidad y emoción hasta el final.

