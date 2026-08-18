Buscando avanzar en la Copa Libertadores, Estudiantes visita a Universidad Católica

Luego de golear en el clásico platense, Estudiantes jugará este martes ante Universidad Católica en Chile. En el partido de ida empataron 1-1

Estudiantes de La Plata visitará este martes a la Universidad Católica de Chile, en un encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro, que iniciará a las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, quien será secundado desde el VAR por su compatriota David Rodríguez.

Estudiantes llega con la confianza al máximo, debido a que el último fin de semana se floreó ante su clásico rival, Gimnasia y Esgrima La Plata, al que goleó 4-0 por la quinta fecha del Torneo Clausura.

De esta manera, el "Pincha" no solo cortó con la sequía de tres partidos sin ganar, sino que también se metió en puestos de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura y además volvió a prenderse en la pelea de la tabla anual, que otorga el título de Campeón de Liga a fin de año para aquel que finalice primero.

Universidad Católica, por su parte, viene de ganarle 2-0 a Cobresal en la Liga de Primera de Chile, aunque está muy lejos del líder, que es el Colo-Colo. De todas maneras, se ubica tercero, por lo que ingresaría a los playoffs para la próxima edición de la Copa Libertadores.

En lo que respecta a la serie entre ambos equipos, el partido de ida, que se disputó en La Plata, finalizó 1-1. El "Pincha" se había puesto rápidamente en ventaja a los cuatro minutos a través de Joaquín Tobio Burgos, aunque el equipo chileno consiguió el valioso empate gracias a la anotación de Fernando Zampedri cuando transcurrían 35 minutos del complemento.

Probables formaciones

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez. DT: Daniel Garnero.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Árbitro: Wilmar Roldán.

VAR: David Rodríguez.

Estadio: San Carlos de Apoquindo.

Hora: 21:30.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.