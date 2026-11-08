La iniciativa de Colón para hacer explotar el Brigadier López en el cruce ante Midland

De cara al duelo ante Midland, Colón anunció que cada socio podrá invitar a un menor de 12 años o a un jubilado para acompañar en el Brigadier López

Con el objetivo de darle un marco multitudinario al próximo compromiso ante Midland por el Reducido , Colón puso en marcha una propuesta que apunta a sumar más hinchas a las tribunas del Brigadier López . La iniciativa tendrá como protagonistas a dos generaciones muy especiales para la vida del club: los más chicos y los adultos mayores.

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De cara al cruce ante Midland, previsto para el sábado 14 de noviembre, desde las 18, cada socio sabalero tendrá la posibilidad de invitar a un hincha menor de 12 años o a un jubilado para que pueda acompañar al equipo en el estadio.

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La propuesta fue presentada con un mensaje cargado de sentido de pertenencia. "Para los más chicos que comienzan a escribir su historia con estos colores. Por nuestros abuelos, para devolverles un poquito de todo lo que nos dieron", expresó el club al comunicar la iniciativa.

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Además, desde la institución adelantaron que darán a conocer la modalidad para acceder al beneficio, junto con los requisitos y las condiciones correspondientes a cada categoría de socio y abonado.

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Con esta convocatoria, Colón busca que el Brigadier López luzca sus tribunas en un partido clave del camino hacia el segundo ascenso. Una invitación a compartir la pasión entre generaciones y a que cada vez sean más los que acompañen al Sabalero.

El comunicado de Colón