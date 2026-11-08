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La iniciativa de Colón para hacer explotar el Brigadier López en el cruce ante Midland

De cara al duelo ante Midland, Colón anunció que cada socio podrá invitar a un menor de 12 años o a un jubilado para acompañar en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

8 de noviembre 2026 · 09:47hs
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La iniciativa de Colón para hacer explotar el Brigadier López en el cruce ante Midland

Con el objetivo de darle un marco multitudinario al próximo compromiso ante Midland por el Reducido, Colón puso en marcha una propuesta que apunta a sumar más hinchas a las tribunas del Brigadier López. La iniciativa tendrá como protagonistas a dos generaciones muy especiales para la vida del club: los más chicos y los adultos mayores.

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De cara al cruce ante Midland, previsto para el sábado 14 de noviembre, desde las 18, cada socio sabalero tendrá la posibilidad de invitar a un hincha menor de 12 años o a un jubilado para que pueda acompañar al equipo en el estadio.

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La propuesta fue presentada con un mensaje cargado de sentido de pertenencia. "Para los más chicos que comienzan a escribir su historia con estos colores. Por nuestros abuelos, para devolverles un poquito de todo lo que nos dieron", expresó el club al comunicar la iniciativa.

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Además, desde la institución adelantaron que darán a conocer la modalidad para acceder al beneficio, junto con los requisitos y las condiciones correspondientes a cada categoría de socio y abonado.

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Con esta convocatoria, Colón busca que el Brigadier López luzca sus tribunas en un partido clave del camino hacia el segundo ascenso. Una invitación a compartir la pasión entre generaciones y a que cada vez sean más los que acompañen al Sabalero.

El comunicado de Colón

Colón Midland Reducido
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