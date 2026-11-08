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Monitoreo por la crecida del Paraná en Santa Fe: el Gobierno actualiza la línea de ribera con drones y batimetrías

A través de vuelos con drones, estudios y mediciones topográficas, la Provincia trabaja para determinar la línea de ribera en Santa Fe, Arroyo Leyes, San José del Rincón y Santa Rosa de Calchines. En paralelo, verificó los equipos de bombeo y los sistemas de drenaje de las defensas.

8 de noviembre 2026 · 09:54hs
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Prevención ante “El Niño”: Provincia releva la costa y revisa las defensas del Gran Santa Fe ante la crecida del Paraná.

Prevención ante “El Niño”: Provincia releva la costa y revisa las defensas del Gran Santa Fe ante la crecida del Paraná.

El Gobierno de Santa Fe intensifica las tareas de prevención y monitoreo en la zona costera del Gran Santa Fe ante la crecida del río Paraná asociada al fenómeno de El Niño. La Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia realiza estudios topográficos, batimetrías (que permite conocer la profundidad de ríos, lagunas y arroyos y cómo es el relieve de su fondo) y vuelos con drones para determinar la línea de ribera de ríos, lagunas y arroyos.

Las mediciones permitirán precisar los límites entre el dominio público hídrico y los terrenos privados, de acuerdo con criterios hidrológicos e hidráulicos y con los niveles de agua de referencia.

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Detectar las zonas más vulnerables

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, destacó la importancia de los trabajos: “Tener en claro los límites de nuestros ríos, lagunas y arroyos es fundamental para planificar el desarrollo y tomar medidas preventivas ante eventos de crecida. Nos permite detectar las zonas más vulnerables y activar los protocolos con anticipación”.

Mijich también señaló que “los límites de la línea de ribera fueron establecidos en 1904 y la Ley de Aguas exige actualizarlos, dadas las condiciones cambiantes de la naturaleza”.

Recorrida de defensas

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, informó que, junto con Recursos Hídricos, recorrió las defensas de San José del Rincón, Arroyo Leyes y Santo Tomé para revisar los equipos de bombeo y los sistemas de drenaje. Además, indicó que la próxima semana se realizarán reuniones de las juntas locales de Protección Civil de Rincón y Arroyo Leyes.

Los trabajos para determinar la línea de ribera se llevan adelante en Santa Fe, Arroyo Leyes, San José del Rincón y Santa Rosa de Calchines. Incluyen relevamientos aéreos con drones y mediciones con un sistema GNSS de doble frecuencia. Con esos datos se establecen los puntos que definen el límite, tomando como referencia un nivel del río de 4,65 metros.

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