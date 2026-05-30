La Perla del Oeste ganó por goleada y es el puntero del Polaca Burtovoy

Por la fecha 11 del Apertura de Primera José Luis Burtovoy, La Perla del Oeste goleó a Las Flores 11 a 1 y se adueñó de la cima de la tabla de posiciones

La Perla del Oeste goleó y se mantiene como único líder del campeonato.

El Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy no se detiene . La undécima jornada del certamen que comenzó a disputarse el pasado miércoles con dos encuentros, siguió en la noche del viernes con uno, y continuó este sábado, en su gran mayoría, ya que queda pendiente de disputa el cruce entre Independiente de Santo Tomé con la Universidad del Litoral por determinación el árbitro Mottier producto del mal estado del campo de juego. Lo más destacado de la jornada sabatina fue la goleada de La Perla del Oeste sobre Las Flores II por 11 a 1, la victoria de La Salle Jobson ante Academia en Sauce Viejo y la de Sportivo Guadalupe sobre la Juve de Candioti.

En el plato fuerte de la tarde de este sábado, en el estadio Jardín de Recreo Sur, La Perla del Oeste cosechó una goleada por 11 a 1 frente a Las Flores II bajo el arbitraje de Ariel Correa. El conjunto conducido por Ariel Formento jugó un gran partido, demostrando solidez, y una calidad en la definición que exime de mayores comentarios. Además de la victoria, el conjunto recreíno recuperó la punta de la tabla de posiciones.

Los goles para la escuadra local llegaron por intermedio de Rabel Osta a los 48 segundos del primer tiempo, Facundo Casas, Leandro Mayenfisch en cuatro ocasiones, Germán Mayenfisch en tres oportunidades, Nahuel Medina y Alan Aranda, mientras que para la visita lo hizo Miguel García (LF). El conjunto de Recreo sumó así la novena victoria en lo que va del campeonato, i mantuvo el invicto. Los dirigidos por Luciano Chamorro acumularon la quinta derrota y la segunda consecutiva.

image En el estadio Eladio Romeo Rosso, Sportivo Guadalupe se impuso a la Juve de Candioti por dos goles de diferencia. foto gentileza Ema Avalos.

Resultados 11° fecha José Luis Burtovoy

Colón 2 (Juan Gosso y Máximo Monella) – Cosmos 2 (Cristian Taborda y Diego Fornillo)

La Perla del Oeste 11 (Rabel Osta, Facundo Casas, Leandro Mayenfisch x4, Germán Mayenfisch x3, Nahuel Medina y Alan Aranda) – Las Flores II 1 (Miguel García)

Academia AC 1 (Mauro Ramírez) – La Salle Jobson 2 (Matías Pera de Jordi y Julián Guerino)

Deportivo Nobleza 0 – Ciclón Racing 0

Ateneo Inmaculada 2 (Facundo Gallo y Conrado Peralta Pino) – Nacional 2 (Iván Ríos y Nazareno Novello)

Newell’s Old Boys 0 – Ciclón Norte 2 (Juan Vázquez y Yair Loseco)

Sportivo Guadalupe 2 (Francisco Serrano y Esteban Sanguinetti) – Juventud Unida 0

Unión 1 (Agustín Benavídez) – Sanjustino 2 (Nehemías González y Gael Canteros e/c)

Gimnasia y Esgrima 0 – Colón de San Justo 1 (Ignacio Mena)

Deportivo Santa Rosa 1 (Nahir Cáceres) – Náutico El Quillá 3 (Pablo Bernia, Leandro Puig y Mizzio Ulla)

image En su visita a Sauce Viejo, La Salle Jobson superó a Academia Cabrera. foto gentileza prensa La Salle.

Síntesis: La Perla del Oeste 11- Las Flores II 1

La Perla: Abraham Reartes; Rabel Osta, Adrián García, Mauro Romero, Julio Ocampo, Natanael Acosta, Ivo Quiroz, Facundo Casas, Leandro Mayenfisch, Germán Mayenfisch y Nahuel Medina. DT: Andrés Formento.

Las Flores: Walter Chamorro; Oscar Castañeda, Michael Aguero, Leonardo Olivera, Sebastián García, Marco Quiroz, Haiverson Mosqueira, Miguel García, Joel Abraham, Dylan Ayala y Valentín Paiva. DT: Luciano Chamorro.

Cambios: Nahuel Mar x Acosta, Diego Mazzón x Osta, Alan Aranda x Germán Mayenfisch, Jonathan Vázquez x Ocampo, Agustín Vega x Romero (LP); Alexis Peña x Olivera, Luciano Abraham x Castañeda, Agustín Antoniazzi x Ayala, Emanuel Andino x Aguero, Benjamín Segovia x Abraham (LF).

Goles: Rabel Osta, Facundo Casas, Leandro Mayenfisch (4), Germán Mayenfisch (3), Nahuel Medina, Alan Aranda (LP); Miguel García (LF).

Amonestados: Facundo Casas y Nahuel Medina (LP); Walter Chamorro y Valentín Paiva (LF).

Expulsados: Sebastián García y Haiverson Mosqueira (LF).

Árbitro: Ariel Correa

Cancha: estadio el Jardín (LP).

-Posiciones: La Perla del Oeste 29; Sanjustino y Colón de San Justo 26; La Salle Jobson 21; Colón y Sportivo Guadalupe 20; Unión de Santa Fe y Ciclón Racing 15; Náutico El Quillá, Universidad del Litoral, Juventud Unida y Nobleza de Recreo 14; Ciclón Norte 12; Academia Cabrera, Nacional e Independiente 11; Ateneo Inmaculada y Las Flores 10; Cosmos y Newell´s 8, Deportivo Santa Rosa 6.

-Próxima fecha: Universidad del Litoral con Sportivo Guadalupe, Colón de San Justo con Academia Cabrera, Nacional con La Perla del Oeste, Deportivo Santa Rosa con Newell´s, La Salle Jobson con Colón, Cosmos con Gimnasia y Esgrima, Ciclón Norte con Ciclón Racing, Juventud Unida con Unión, Sanjustino con Nobleza, El Quillá con Independiente y Las Flores II con Ateneo Inmaculada.