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Instituto eliminó agónicamente a Lanús y avanzó en la Copa Argentina

La Gloria venció 2-1 al Granate en Rosario y se metió entre los 16 mejores del certamen, donde enfrentará a Platense

30 de mayo 2026 · 21:00hs
Instituto le ganó a Lanús y se metió en octavos de final de la Copa Argentina.

Instituto le ganó a Lanús y se metió en octavos de final de la Copa Argentina.

Instituto de Córdoba derrotó por 2-1 a Lanús y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, en un partido disputado en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Instituto avanza en la Copa Argentina

La “Gloria” abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo por intermedio de Jhon Córdoba, quien apareció en el área para poner el 1-0 y darle tranquilidad al equipo cordobés antes del descanso.

En el complemento, el encuentro tuvo un momento clave a los 8 minutos, cuando el árbitro Nazareno Arasa expulsó a Fernando Alarcón en Instituto y a Carlos Izquierdoz en Lanús, por lo que ambos equipos quedaron con diez jugadores.

Lanús llegó al empate a los 33 minutos del segundo tiempo a través de Lucas Besozzi, quien aprovechó un error de Manuel Roffo para establecer el 1-1 y ponerle suspenso al cierre del partido.

Sin embargo, Instituto reaccionó en el tramo final, encontró el 2-1 definitivo en tiempo de descuento a través de un tiro libre de Jeremías Lázaro y sostuvo la ventaja para quedarse con una clasificación muy importante ante un rival de Primera División.

Embed - Instituto 2 - 1 Lanús | Copa Argentina 2026 | 16avos de final

Con este resultado, el equipo cordobés se metió en los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Platense. Lanús, por su parte, quedó eliminado y cerró el semestre con otra frustración en el plano nacional.

Con este triunfo, la “Gloria” se enfrentará en octavos de final con Platense, que había eliminado a San Martín de San Juan en la instancia anterior.

Lanús, eliminado, cerró una noche frustrante en Rosario, en un partido en el que logró reaccionar en el segundo tiempo, pero no pudo sostenerse en la definición.

Instituto Lanús Copa Argentina
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