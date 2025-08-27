Etcheverry perdió ante Lehecka y se despidió del US Open

Tomás Etcheverry quedó eliminado en la segunda ronda del US Open tras caer frente al checo Jiri Lehecka en cuatro sets

Tomás Etcheverry (N° 59 del ranking ATP) quedó eliminado en la segunda ronda del US Open tras caer frente al checo Jiri Lehecka en cuatro sets: 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4. El partido se decidió en poco más de dos horas de juego y Lehecka, actual 21° del mundo, avanzó a la tercera ronda.

El argentino comenzó con solidez y se llevó el primer parcial por 6-3, pero perdió rápidamente el control: Lehecka reaccionó con un contundente 6-0 en el segundo set y dominó también los dos siguientes para sellar la victoria.

Con este resultado, el historial profesional entre ambos queda igualado: dos triunfos por lado. Etcheverry no pudo superar la instancia alcanzada en la edición anterior y finaliza así su participación en el último Grand Slam de la temporada.

Nole, imparable en el US Open

De menos a más, Novak Djokovic (7° del ranking ATP) logró destrabar un complicado duelo ante el joven Zachary Svajda (145°), a quien venció en la segunda ronda del US Open por 6-7 (5), 6-3, 6-3 y 6-1, para instalarse de lleno en tercera ronda.

Esta alegría le permitió al ex N°1 del mundo alcanzar las 191 victorias sobre canchas duras a nivel de Grand Slam, igualando ni más ni menos que a Roger Federer.