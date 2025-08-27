Uno Santa Fe | Ovación | US Open

Etcheverry perdió ante Lehecka y se despidió del US Open

Tomás Etcheverry quedó eliminado en la segunda ronda del US Open tras caer frente al checo Jiri Lehecka en cuatro sets

27 de agosto 2025 · 17:09hs
Etcheverry perdió ante Lehecka y se despidió del US Open

Tomás Etcheverry (N° 59 del ranking ATP) quedó eliminado en la segunda ronda del US Open tras caer frente al checo Jiri Lehecka en cuatro sets: 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4. El partido se decidió en poco más de dos horas de juego y Lehecka, actual 21° del mundo, avanzó a la tercera ronda.

El argentino comenzó con solidez y se llevó el primer parcial por 6-3, pero perdió rápidamente el control: Lehecka reaccionó con un contundente 6-0 en el segundo set y dominó también los dos siguientes para sellar la victoria.

Con este resultado, el historial profesional entre ambos queda igualado: dos triunfos por lado. Etcheverry no pudo superar la instancia alcanzada en la edición anterior y finaliza así su participación en el último Grand Slam de la temporada.

Nole, imparable en el US Open

De menos a más, Novak Djokovic (7° del ranking ATP) logró destrabar un complicado duelo ante el joven Zachary Svajda (145°), a quien venció en la segunda ronda del US Open por 6-7 (5), 6-3, 6-3 y 6-1, para instalarse de lleno en tercera ronda.

Esta alegría le permitió al ex N°1 del mundo alcanzar las 191 victorias sobre canchas duras a nivel de Grand Slam, igualando ni más ni menos que a Roger Federer.

US Open Tomás Etcheverry Novak Djokovic
Noticias relacionadas
cerundolo obtuvo un triunfo epico y esta en la segunda ronda del us open

Cerúndolo obtuvo un triunfo épico y está en la segunda ronda del US Open

Francisco Comesaña avanzó a la segunda ronda del US Open.

Francisco Comesaña salvó la floja jornada de los argentinos en el US Open

mira los argentinos que debutan este domingo en el us open

Mirá los argentinos que debutan este domingo en el US Open

juan martin del potro mostro su magia intacta en el us open

Juan Martín Del Potro mostró su magia intacta en el US Open

Lo último

Escandaloso cruce entre las diputadas Lemoine y Pagano durante la exposición de Francos en el Congreso

Escandaloso cruce entre las diputadas Lemoine y Pagano durante la exposición de Francos en el Congreso

Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina en un clásico histórico

Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina en un clásico histórico

Gastón Fernández: Sueño con ser presidente de Estudiantes

Gastón Fernández: "Sueño con ser presidente de Estudiantes"

Último Momento
Escandaloso cruce entre las diputadas Lemoine y Pagano durante la exposición de Francos en el Congreso

Escandaloso cruce entre las diputadas Lemoine y Pagano durante la exposición de Francos en el Congreso

Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina en un clásico histórico

Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina en un clásico histórico

Gastón Fernández: Sueño con ser presidente de Estudiantes

Gastón Fernández: "Sueño con ser presidente de Estudiantes"

Battaglia es duda en Boca por una molestia de cara al duelo contra Aldosivi

Battaglia es duda en Boca por una molestia de cara al duelo contra Aldosivi

Francos, sobre el caso de las coimas en Discapacidad: Se orquestó una operación política

Francos, sobre el caso de las coimas en Discapacidad: "Se orquestó una operación política"

Ovación
Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina en un clásico histórico

Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina en un clásico histórico

Bottinelli, en UNO 106.3: Si River no está preciso, Unión está creciendo y lo puede complicar

Bottinelli, en UNO 106.3: "Si River no está preciso, Unión está creciendo y lo puede complicar"

Colón hizo pata ancha de visitante ante Huracán y cortó la sequía en reserva

Colón hizo pata ancha de visitante ante Huracán y cortó la sequía en reserva

Madelón: Estamos donde queríamos estar como equipo

Madelón: "Estamos donde queríamos estar como equipo"

El insólito hallazgo que confirmó la dirigencia de Colón

El insólito hallazgo que confirmó la dirigencia de Colón

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná