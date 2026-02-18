Uno Santa Fe | Ovación | Tomás Etcheverry

Etcheverry venció en el Río Open a Comesaña y avanzó a octavos de final

Tomás Etcheverry se impuso en duelo argentino ante Francisco Comesaña y se metió en octavos de final del ATP 500 de Río

18 de febrero 2026 · 09:45hs
Tomás Etcheverry se metió en octavos de final del Río Open.

Tomás Etcheverry se metió en octavos de final del Río Open.

Tomás Etcheverry se quedó con el duelo argentino en el Rio Open al vencer a Francisco Comesaña por 3-6, 6-3 y 6-4, tras revertir un inicio adverso en un partido intenso.

Etcheverry avanza en el Río Open

Además en otros dos duelos de argentinos, Francisco Cerúndolo se impuso a Mariano Navone por 6-3 y 6-4, Román Burruchaga le ganó a Camilo Ugo Carabelli por 6-3 y 6-4, mientras que Juan Manuel Cerúndolo derrotó al ítalo-argentino Luciano Darderi por 6-1, 3-6 y 6-4 y se dio la dura derrota de Sebastián Báez, campeón defensor, por 5-7 y 1-6 con el portugués Jaime Faria.

El platense, 51° del ranking, alcanzó por segunda vez los octavos de final en Río de Janeiro y confirmó su solidez en polvo de ladrillo. En la próxima ronda enfrentará al ganador del cruce entre el brasileño Luís Miguel y el lituano Vilius Gaubas.

Román Burruchaga consiguió un triunfo de peso al imponerse por 6-3 y 6-4 sobre Camilo Ugo Carabelli, reciente semifinalista del ATP de Río 2025, y se metió en los octavos de final de la actual edición del torneo carioca.

El argentino mostró solidez desde el fondo y eficacia en los momentos clave para cerrar el partido en sets corridos y bajó del ranking a su compatriota, del puesto 46 al puesto 57.

Con este resultado, avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al checo Vit Kopriva en busca de seguir en carrera.

En un duelo de argentinos, el mejor tenista albiceleste del mundo Francisco Cerúndolo, quien además viene de ganar el Argentina Open por primera vez en su carrera, dejó en el camino a Navone en sets corridos.

A pesar de haber sufrido un quiebre en el primer game del partido y arrancar el partido algo contrariado, Francisco pudo empezar a jugar más cómodo y consiguió tres quiebres consecutivos en el primer parcial, necesitando uno solo en el segundo para llevarse el triunfo por 6-3 y 6-4 ante un Navone que sigue sin encontrar su mejor nivel y viene de cortar relación con su exentrenador, Andrés Dellatorre.

Uno de los grandes triunfos argentinos del día fue protagonizado por Juan Manuel Cerúndolo, que derrotó a Darderi en tres sets.

El semifinalista del Challenger 125 de Rosario aprovechó el desgaste físico y emocional de su oponente, que viene de caer en la final del ATP 250 de Buenos Aires, y se llevó un triunfo en el que comenzó en gran nivel y tuvo que luchar contra su propia entereza física, además del destacado rival de turno.

Con una derrota muy dura para su posición en el ranking, el bicampeón defensor Sebastián Báez perdió en primera ronda con el portugués Jaime Faria, por 7-5 y 6-1.

El nacido en San Martín no pudo mantener lo hecho en un gran inicio de año, en el que fue finalista del ATP 250 de Auckland y semifinalista en Buenos Aires, y cayó en primera ronda, por lo que perderá los 490 puntos que defendía y ya cayó hasta el puesto 50 del ranking en vivo, situándose por detrás de Etcheverry y siendo la tercera raqueta argentina: había abierto el 2025 como la primera.

