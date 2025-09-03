Uno Santa Fe | Ovación | Eliminatorias

Europa vuelve a vibrar con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Tras el arranque en marzo, las selecciones europeas se preparan para una doble fecha crucial de Eliminatorias en septiembre rumbo al Mundial 2026.

3 de septiembre 2025
Las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial de 2026 retoman su marcha esta semana con la disputa de las fechas 5 y 6. El camino hacia la Copa del Mundo, que por primera vez tendrá 48 participantes y se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, ya entregó sus primeras emociones en marzo y junio, y ahora tendrá un capítulo determinante de cara a la clasificación.

Europa contará con 16 cupos para la gran cita. El formato de competencia contempla 12 grupos, de cuatro o cinco integrantes, que entregarán clasificación directa a los ganadores de cada zona.

Los segundos jugarán un repechaje junto a cuatro equipos provenientes de la UEFA Nations League. Los playoffs se jugarán en marzo de 2026 y repartirán los últimos cuatro boletos.

Hasta el momento, los Grupos A al F aún no tuvieron acción, por lo que la expectativa está centrada en los que ya tuvieron actividad. En el Grupo G, Finlandia es el líder con 7 puntos en cuatro partidos, aunque Países Bajos (6 pts. en 2 PJ) y Polonia (6 pts. en 3 PJ) se mantienen muy cerca.

En el Grupo H, Bosnia y Herzegovina lidera con puntaje ideal en tres presentaciones, escoltado por Austria con dos triunfos en dos juegos. Por su parte, en el Grupo I, Noruega es la gran revelación con cuatro victorias en cuatro encuentros, mientras que Israel e Italia pelean por la segunda plaza.

En el Grupo J, Macedonia del Norte sorprende al liderar con 8 puntos en 4 encuentros, aunque Gales lo sigue de cerca con 7 unidades. Bélgica, que recién comenzó su campaña, está tercera con 4 puntos en dos partidos.

En el Grupo K, Inglaterra domina con puntaje perfecto (9 de 9) y se perfila como gran candidato. Por último, en el Grupo L, República Checa comanda con 9 unidades en 4 partidos, pero Croacia, con solo dos juegos disputados, ya suma 6 y apunta a desplazarlo.

La acción se reanudará este jueves 4 de septiembre con partidos destacados como Países Bajos – Polonia, Bulgaria – España y Eslovaquia – Alemania. El viernes será el turno de duelos de peso como Italia – Estonia, Ucrania – Francia y Grecia – Bielorrusia.

Inglaterra recibirá a Andorra el sábado y Bélgica buscará recuperar terreno el domingo ante Kazajistán. Además, el lunes habrá un atractivo Croacia – Montenegro y el martes se cerrará la jornada con un imperdible Serbia – Inglaterra.

Con la tabla aún muy ajustada en la mayoría de los grupos, estas dos fechas podrían empezar a marcar tendencias de cara a los boletos directos y al repechaje.

Fecha 5 de las Eliminatorias en Europa rumbo al Mundial

Jueves 4 de septiembre

  • Kazajistán vs Gales | Hora: 11:00
  • Georgia vs Turquía | Hora: 13:00
  • Lituania vs Malta | Hora: 13:00
  • Bulgaria vs España | Hora: 15:45
  • Liechtenstein vs Bélgica | Hora: 15:45
  • Luxemburgo vs Irlanda del Norte | Hora: 15:45
  • Países Bajos vs Polonia | Hora: 15:45
  • Eslovaquia vs Alemania | Hora:15:45

Viernes 5 de septiembre

  • Dinamarca vs Escocia | Hora: 15:45
  • Islas Feroe vs Croacia | Hora: 15:45
  • Grecia vs Bielorrusia | Hora: 15:45
  • Islandia vs Azerbaiyán | Hora: 15:45
  • Italia vs Estonia | Hora: 15:45
  • Moldavia vs Israel | Hora: 15:45
  • Montenegro vs República Checa | Hora: 15:45
  • Eslovenia vs Suecia | Hora: 15:45
  • Suiza vs Kosovo | Hora: 15:45
  • Ucrania vs Francia | Hora: 15:45

Sábado 6 de septiembre

  • Letonia vs Serbia | Hora: 10:00
  • Armenia vs Portugal | Hora: 13:00
  • Inglaterra vs Andorra | Hora: 13:00
  • Austria vs Chipre | Hora: 15:45
  • Irlanda vs Hungría | Hora: 15:45
  • San Marino vs Bosnia y Herzegovina | Hora: 15:45
