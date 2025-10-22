Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Tucumán

Explosivo comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

El plantel de Atlético Tucumán dio a conocer un comunicando en donde le apunta a la dirigencia del Decano

22 de octubre 2025 · 11:33hs
La derrota 2-1 frente a San Lorenzo, la tercera en los últimos cuatro partidos del Clausura, parece haber sido la gota que rebalsó el vaso en Atlético Tucumán. Es que el plantel profesional, que no concentró días atrás en señal de descontento, sacó un explosivo comunicado contra la dirigencia y expuso todo lo que viene sucediendo puertas adentro.

El comunicado del plantel de Atlético Tucumán

Luego de retirarse con insultos del Monumental José Fierro, donde les llegaron a tirar billetes y Leandro Díaz invitó a pelear a un hincha, los jugadores escribieron en conjunto un posteo dedicado al pueblo decano, muy molesto por esta postura: “Asumimos el error de no haber expuesto antes la situación que venimos viviendo dentro del club. Lo hicimos porque confiábamos en que la dirigencia iba a escuchar y mejorar las condiciones que venimos señalando hace tiempo”.

Rápidamente marcaron la cancha y negaron que esta medida de no reunirse antes del partido con el Ciclón fuera tomada por las deudas que se vienen acumulando en el club: “Queremos dejar en claro que esto no es un reclamo económico como intentaron instalar desde la dirigencia, nuestro malestar surge de una acumulación de cosas que entendemos son fundamentales para que Atlético Tucumán crezca como institución”.

En cuanto a las problemáticas, pusieron sobre la mesa la que más los inquieta: “Nos preocupa el trato y cuidado hacia los empleados del club, personas que día a día trabajan con esfuerzo y compromiso. También sentimos la falta de acompañamiento dirigencial que es casi inexistente, salvo ante los equipos grandes”.

Y admitieron que está rota la relación con la directiva: “La decisión de no concentrar fue tomada como última instancia ya que intentamos varias veces con diálogo lograr un entendimiento mutuo. Era una manera de expresar nuestro malestar sin generar conflictos públicos ni afectar al hincha que siempre está y no tiene por qué cargar con problemas internos, intentamos resolverlo todo de manera interna y con respeto, como corresponde”.

Sobre el cierre, lamentaron este mal momento del Decano, no solo futbolística sino institucionalmente: “Nos duele tener que llegar a este punto pero creemos que el hincha merece saber la verdad. Defendemos esta camiseta con orgullo y queremos un Atlético Tucumán mejor. Atentamente: El plantel profesional de Atlético Tucumán”.

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Colapinto mostró cómo es una vuelta en el GP de México

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Los Pumas se reencuentran en Londres con el foco en la venta de noviembre

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Racing visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Colapinto dio marcha atrás: "Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre"

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras