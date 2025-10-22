Explosivo comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

El plantel de Atlético Tucumán dio a conocer un comunicando en donde le apunta a la dirigencia del Decano

La derrota 2-1 frente a San Lorenzo, la tercera en los últimos cuatro partidos del Clausura, parece haber sido la gota que rebalsó el vaso en Atlético Tucumán. Es que el plantel profesional, que no concentró días atrás en señal de descontento, sacó un explosivo comunicado contra la dirigencia y expuso todo lo que viene sucediendo puertas adentro.

Luego de retirarse con insultos del Monumental José Fierro, donde les llegaron a tirar billetes y Leandro Díaz invitó a pelear a un hincha, los jugadores escribieron en conjunto un posteo dedicado al pueblo decano, muy molesto por esta postura: “Asumimos el error de no haber expuesto antes la situación que venimos viviendo dentro del club. Lo hicimos porque confiábamos en que la dirigencia iba a escuchar y mejorar las condiciones que venimos señalando hace tiempo”.

Rápidamente marcaron la cancha y negaron que esta medida de no reunirse antes del partido con el Ciclón fuera tomada por las deudas que se vienen acumulando en el club: “Queremos dejar en claro que esto no es un reclamo económico como intentaron instalar desde la dirigencia, nuestro malestar surge de una acumulación de cosas que entendemos son fundamentales para que Atlético Tucumán crezca como institución”.

En cuanto a las problemáticas, pusieron sobre la mesa la que más los inquieta: “Nos preocupa el trato y cuidado hacia los empleados del club, personas que día a día trabajan con esfuerzo y compromiso. También sentimos la falta de acompañamiento dirigencial que es casi inexistente, salvo ante los equipos grandes”.

Y admitieron que está rota la relación con la directiva: “La decisión de no concentrar fue tomada como última instancia ya que intentamos varias veces con diálogo lograr un entendimiento mutuo. Era una manera de expresar nuestro malestar sin generar conflictos públicos ni afectar al hincha que siempre está y no tiene por qué cargar con problemas internos, intentamos resolverlo todo de manera interna y con respeto, como corresponde”.

Sobre el cierre, lamentaron este mal momento del Decano, no solo futbolística sino institucionalmente: “Nos duele tener que llegar a este punto pero creemos que el hincha merece saber la verdad. Defendemos esta camiseta con orgullo y queremos un Atlético Tucumán mejor. Atentamente: El plantel profesional de Atlético Tucumán”.