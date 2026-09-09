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Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Por primera vez en más de un año, Unión jugará un partido sin que el delantero esté a disposición. Desde que llegó al Tate, tenía asistencia perfecta

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2026 · 12:35hs
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Unión jugará por primera vez sin la presencia de Cristian Tarragona.

Prensa Unión

Unión jugará por primera vez sin la presencia de Cristian Tarragona.

Lo de Cristian Tarragona con la camiseta de Unión no deja de asombrar. Y es que el delantero de 35 años, atraviesa un presente rutilante, con goles y grandes rendimientos, que lo conviertan en la gran figura del Tate.

Unión y el interrogante que se le plantea la ausencia del goleador

A esta altura, es una obviedad decir que es irreemplazable, al punto tal que el sábado cuando Unión visite a Talleres se dará un hecho inédito. Y es que por primera vez, el elenco rojiblanco afrontará un partido sin la presencia de Tarragona.

El delantero que llegó a Unión a mediados de 2025 lleva disputados 47 partidos con la camiseta de Unión, convirtiendo 21 goles y brindando tres asistencias. Debutó el 28 de junio en el partido de Copa Argentina ante Rosario Central.

De esos 47 encuentros, en 46 de ellos, Tarragona fue titular. La única vez que fue al banco, se dio en el partido que Unión empató 0-0 en el 15 de Abril contra Barracas Central.

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Ese cotejo se disputó el 8 de noviembre del año pasado y el goleador ingresó a los 24' del complemento, reemplazando a Marcelo Estigarribia. Y no fue titular, dado que no estaba en plenitud física.

Así las cosas, resulta asombrosa la regularidad que encontró Tarragona, no faltando nunca en más de un año de competencia y con el desgaste que realiza en cada partido.

De allí que el Tate y Leonardo Madelón tendrán por delante, la difícil tarea de lograr suplir la ausencia del goleador y de su máxima figura. Una baja sensible, que todos esperan disimular de la mejor manera posible.

Unión Cristian Tarragona partido
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