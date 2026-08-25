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Facundo Farías será refuerzo de San Lorenzo

Facundo Farías será nuevo jugador de San Lorenzo: llegará desde Estudiantes a préstamo por un año, con cargo y una opción de compra por el 70% de su pase.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 14:50hs
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Facundo Farías será refuerzo de San Lorenzo

Facundo Farías continuará su carrera en San Lorenzo después de que Estudiantes y el club de Boedo acordaran su préstamo por doce meses. El delantero tendrá una nueva oportunidad para recuperar protagonismo tras una etapa irregular en La Plata. La operación incluye un cargo de 150.000 dólares y una opción de compra de tres millones por el 70% de sus derechos económicos.

LEER MAS: San Lorenzo y Estudiantes acordaron el préstamo de Facundo Farías

El acuerdo entre San Lorenzo y Estudiantes

Uno de los puntos más complejos de la negociación fue el salario del atacante, cuyo contrato representa una carga importante para la economía del conjunto azulgrana. Finalmente, las instituciones encontraron una solución: San Lorenzo afrontará el 60% de los haberes de Farías, mientras que Estudiantes continuará abonando el 40% restante durante el préstamo.

El acuerdo también contempla la posibilidad de que el Ciclón compre el 70% de la ficha del futbolista por tres millones de dólares cuando termine la cesión. A su vez, el Pincha tendrá determinadas alternativas para solicitar su regreso durante el período del préstamo, dependiendo de las necesidades deportivas del equipo.

La incorporación fue impulsada por Néstor Gorosito, quien conoce al atacante de su paso por Colón. El entrenador fue uno de los principales defensores de su llegada y destacó en reiteradas oportunidades las condiciones del delantero.

Una nueva oportunidad para volver a ser protagonista

Farías intentará recuperar en San Lorenzo el nivel que lo convirtió en una de las grandes apariciones del fútbol argentino durante su etapa en Colón. En Santa Fe fue campeón de la Copa de la Liga 2021 y posteriormente fue transferido al Inter Miami, donde llegó a compartir equipo con Lionel Messi.

Su experiencia en Estados Unidos quedó condicionada por una importante lesión ligamentaria. Luego, a comienzos de 2025, Estudiantes apostó fuerte por su regreso al fútbol argentino y realizó una inversión importante para incorporarlo.

Sin embargo, su recorrido con la camiseta del Pincha no alcanzó las expectativas. El delantero disputó 49 encuentros y convirtió apenas dos goles, además de alternar constantemente entre la titularidad y el banco de suplentes.

Durante el actual semestre, su participación se redujo todavía más. Bajo la conducción de Alexander Medina, apenas sumó 101 minutos en el inicio de la segunda mitad del año y perdió terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico.

La ausencia de Tiago Palacios podía abrirle una nueva puerta en el equipo platense, pero finalmente se resolvió su salida. Ahora, Farías tendrá en Boedo la posibilidad de sumar minutos, recuperar confianza y volver a mostrar las condiciones que alguna vez lo ubicaron entre los jóvenes más destacados del fútbol argentino.

La transferencia también tendrá un efecto en el mercado de Estudiantes: el club quedará habilitado para incorporar un reemplazante hasta el miércoles 2 de septiembre a las 18, debido al mecanismo reglamentario relacionado con la transferencia de Orlando Gill desde San Lorenzo al Lille.

San Lorenzo Facundo Farías
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