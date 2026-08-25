“Hoy se hace realidad algo que soñamos por mucho tiempo y damos un paso importante para que la escuela técnica pueda tener su propio edificio”, indicó Felipe Michlig.

Apertura de sobres: se presentaron 21 ofertas para la construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica Nº 500 de Suardi.

Este martes se realizó la apertura de sobre s de 21 ofertas presentadas para la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional (EETP) N.º 500 de la localidad de Suardi , departamento San Cristóbal. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $6.878.965.913,34 y un plazo de ejecución de 365 días corridos.

El acto, realizado en la Municipalidad de Suardi, estuvo encabezado por el senador provincial , Felipe Michlig, el ministro de Educación, José Goity, y el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, junto a la secretaria General, María Martín y la directora de la escuela N.º 500, Lorena Muhn, entre otras autoridades.

Financiación del CAF

La obra encarada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de los ministerios de Educación y de Economía, se realiza en el marco del programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa Santa Fe + Conectada del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)

En la oportunidad, Goity expresó que “esto es el resultado de un trabajo conjunto entre el gobierno provincial, el senador, el municipio, el equipo directivo, los docentes y asistentes escolares que con mucho compromiso sostuvieron la calidad educativa y transmitieron la necesidad de que el nuevo edificio sea una realidad”.

En tal sentido agregó que “reivindicamos la gestión pública porque estamos convencidos que estas obras le cambian la vida a la gente y el gobernador Pullaro es un claro ejemplo de cómo con método, transparencia, honestidad y honrando la palabra podemos hacer de Santa Fe una gran provincia”.

“Hoy se hace realidad algo que soñamos por mucho tiempo”

A su turno, Michlig sostuvo que “hoy se hace realidad algo que soñamos por mucho tiempo y damos un paso importante para que la escuela técnica pueda tener su propio edificio y en los momentos donde estamos transitando el gobierno de la provincia de Santa Fe está permanentemente dando respuestas y esto es un claro ejemplo de ello”.

Por su parte, el intendente Leandro Gastaldi dijo que “hoy es un día maravilloso para Suardi porque está obra es la evidencia que hay políticos y dirigentes que escuchan y tienen vocación de servicio y Santa Fe tiene obras no solamente en Suardi sino en cada rincón del territorio provincial”.

“Tenemos un plan de infraestructura escolar inédito”

Para María Martín “esta obra fue muy pedida durante muchos años por la comunidad educativa y hoy gracias a la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro, que no solo lo proclama, sino que lo concreta en hechos, hoy tenemos un plan de infraestructura escolar inédito en la historia de la provincia con más de 60 nuevos edificios entre los inaugurados y en ejecución y esto es un aporte más para que los aprendizajes se produzcan en los contextos adecuados”.

Finalmente, la directora de la escuela N.º 500, Lorena Muhn manifestó que “esto es un sueño que tuvimos hace muchísimos años y que hoy se hace realidad y en este lugar pensamos construir muchos sueños más junto a nuestra comunidad educativa”.

En el acto estuvieron presentes, además, la diputada Sofía Masutti, el secretario de Coordinación del Ministerio de Economía, Gabriel Rosti, la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Luciana Viñuela, el delegado de la Región IX, Maximiliano Rodríguez junto a concejales, autoridades provinciales, municipales, directivos, docentes, y estudiantes, entre otros.

Datos de la obra

El nuevo edificio escolar tendrá una superficie de 2.936,15 m2 e incluirá hall principal, Gobierno (Dirección, Vice-Dirección, Secretaría, Archivo, Sala Docentes, Office, Sanitarios Personal, Portería), seis aulas comunes, dos grupos sanitarios para alumnos mujeres y varones, centro de recursos multimediales con sector de informática, sala de industrialización, laboratorio de microbiología, laboratorio general, Química, dos baños cambiador, depósito producto terminado, depósito materia primas, insumos, taller de electricidad I y II más depósitos, taller de metalmecánica y depósito, taller de carpintería y depósito, cantina, preceptoría, S.U.M. con depósito, depósito, cisterna incendio y galerías, playón deportivo, patio institucional y expansiones.

Ofertas presentadas

Durante el acto se presentaron las siguientes ofertas: