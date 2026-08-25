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Gustavo Costas tiene todo acordado para volver a Cerro Porteño

El entrenador argentino llegó a un acuerdo con la dirigencia de Cerro Porteño y tendrá una segunda etapa al frente del equipo tras la salida de Ariel Holan.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 15:09hs
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Gustavo Costas tiene todo acordado para volver a Cerro Porteño

Gustavo Costas está a un paso de convertirse nuevamente en entrenador de Cerro Porteño. El director técnico argentino llegó a un entendimiento de palabra con la dirigencia paraguaya y asumirá en reemplazo de Ariel Holan. Su regreso se concretará una vez que quede oficializada la desvinculación del anterior técnico, quien dejó el cargo después de una seguidilla de malos resultados.

Holan dejó el cargo tras una semana complicada

La salida de Ariel Holan estuvo marcada por dos golpes consecutivos para Cerro Porteño. Primero, el equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores y, posteriormente, perdió el superclásico paraguayo frente a Olimpia.

El ciclo del entrenador argentino en el conjunto azulgrana fue breve. Holan permaneció aproximadamente cuatro meses en el puesto y dirigió apenas 19 encuentros antes de ponerle punto final a su etapa en la institución.

Mientras la dirigencia avanza con los trámites necesarios para cerrar formalmente su salida, ya tiene definido quién será su sucesor. Costas alcanzó un acuerdo tanto en los aspectos económicos como en las condiciones deportivas de su incorporación.

Costas tendrá su segundo ciclo en Paraguay

El nuevo entrenador de Cerro Porteño, de 63 años, conoce muy bien al club, ya que tuvo una primera experiencia al frente del equipo entre 2005 y 2007. Durante aquella etapa consiguió comenzar con el pie derecho y llevó al Ciclón a conquistar un campeonato en 2005.

Su regreso se producirá luego de una etapa exitosa en Racing. Durante su último ciclo en el conjunto de Avellaneda, Costas consiguió levantar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Además, llevó al equipo hasta las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El estreno del entrenador todavía no tiene confirmación oficial. Cerro Porteño deberá enfrentar este jueves a Resistencia por la Copa Paraguay, mientras que Costas podría debutar el domingo ante Libertad, por una nueva fecha del Torneo Clausura paraguayo.

De esta manera, el técnico argentino tendrá una nueva oportunidad para dirigir al club con el que ya consiguió un título y buscará trasladar a Paraguay la experiencia y los buenos resultados obtenidos durante su reciente paso por Racing.

Cerro Porteño Gustavo Costas
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