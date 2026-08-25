El gobernador inauguró el nuevo Centro de Salud de barrio Las Vegas, en Santo Tomé. Durante el acto, defendió la gestión de los recursos provinciales y aseguró que la austeridad permite avanzar con obras que estaban paralizadas o demoradas.

Pullaro, sobre la obra pública: "En el peor momento de la economía, cuando todos recortaron, Santa Fe avanza a un ritmo inédito"

El gobernador Maximiliano Pullaro aprovechó la inauguración del nuevo Centro de Salud de barrio Las Vegas, en Santo Tomé, para reivindicar el ritmo de la obra pública provincial en un contexto económico adverso a nivel nacional.

Durante el acto, el mandatario destacó que Santa Fe continúa ejecutando obras mientras atraviesa “un momento muy difícil para la economía del país” y atribuyó ese avance a una política de austeridad en el gasto .

“En el peor momento de la economía del país, cuando todos recortaron la obra pública, Santa Fe avanza a un ritmo único e inédito”, afirmó Pullaro.

El gobernador inauguró el nuevo Centro de Salud de barrio Las Vegas, en Santo Tomé

El gobernador sostuvo que los recursos que la Provincia logra ahorrar permiten financiar obras que, según planteó, durante años quedaron paralizadas o fueron prometidas sin concretarse. En ese sentido, aseguró que la administración provincial busca diferenciarse por el manejo de los fondos públicos.

“Con mucha honestidad y transparencia demostramos que, cuando en el Estado no se roba, el dinero alcanza”, sostuvo.

El gobernador inauguró el nuevo Centro de Salud de barrio Las Vegas, en Santo Tomé

Pullaro también remarcó que el nuevo centro de salud es una muestra de cómo esos recursos pueden traducirse en infraestructura para los vecinos. El edificio había sido recibido por la actual gestión provincial en estado de abandono, vandalizado y con un alto grado de deterioro.

“Va a dar respuestas a toda la comunidad y brindará mayores posibilidades de que podamos vivir en una sociedad mejor”, señaló el gobernador durante la inauguración.

Una obra de más de $632 millones

La Provincia invirtió más de $632 millones para llevar adelante la reconstrucción integral del efector ubicado sobre Agustín Delgado, entre Alberdi y Lisandro de la Torre.

La intervención permitió recuperar un edificio que se encontraba abandonado y transformarlo en un centro de atención primaria destinado a los vecinos del barrio Las Vegas.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó el estado en el que se encontraba la construcción cuando comenzaron los trabajos. “Era una tapera abandonada en un barrio que necesitaba un centro de salud”, afirmó.

Según explicó, de la estructura original solo se conservaron las paredes, mientras que el resto de la construcción fue renovado durante un plazo de nueve meses.

Los trabajos incluyeron nuevas cubiertas, impermeabilización de losas y la renovación de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de servicios. También se colocaron aberturas de aluminio con rejas de seguridad, nuevos pisos y terminaciones interiores y exteriores.

Además, se construyó un cerco perimetral y se incorporaron nuevos espacios exteriores y áreas de acceso, con mejoras vinculadas a la seguridad, la accesibilidad y el uso comunitario del lugar.

Qué servicios tendrá el nuevo centro de salud

El efector funcionará de 7 a 14 y brindará atención de medicina general, ginecología, pediatría, clínica médica, odontología, psiquiatría, enfermería y trabajo social.

El edificio cuenta con sala de espera, admisión, consultorios, enfermería, farmacia, office, sanitarios, depósito de residuos patológicos y sala de máquinas. En los espacios exteriores también se incorporaron juegos infantiles y bicicleteros.

Además, el centro será sede de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que la construcción de políticas sanitarias debe contemplar las necesidades de quienes utilizan el sistema. “La construcción de la salud no puede ser sin sensibilidad”, afirmó.

La funcionaria explicó que el centro fue pensado junto con la comunidad y el equipo de salud, y sostuvo que la presencia del Estado resulta “indispensable” para continuar con el crecimiento de la provincia.

Una espera de casi nueve años

Durante la inauguración también hubo referencias al tiempo que el barrio Las Vegas esperó para contar con el edificio terminado.

La médica generalista del centro de salud, Lorena Ramos, recordó que fueron “casi nueve años” de espera para los vecinos, aunque durante ese período el equipo continuó brindando atención.

“Nada se compara con este lugar, que cuenta con otros servicios que la población merece”, sostuvo Ramos.

El senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, también destacó la recuperación del edificio y señaló que una obra que estaba “interrumpida y abandonada” se convirtió ahora en un espacio donde los trabajadores podrán brindar una mejor atención.

Por su parte, el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, valoró la decisión del Gobierno provincial de avanzar con la obra y destacó el trabajo conjunto con el equipo del centro de salud.

En el cierre de su discurso, Pullaro volvió a defender el rumbo de la gestión provincial y convocó a “defender estos logros entre todos”, en un mensaje que tuvo como eje la continuidad de la obra pública santafesina en medio del escenario económico nacional.