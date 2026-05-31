La Justicia investiga las causas de la muerte de Agostina de 14 años. Qué hipótesis toma fuerza en las últimas horas, tras el macabro hallazgo.

Habló Miguel, el abuelo de Agostina Vega: "El que le hizo esto a mi nieta es un animal"

El hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega generó una profunda conmoción en Córdoba y provocó una fuerte reacción de su familia . Miguel, abuelo de la adolescente de 14 años muerta, expresó su dolor y su indignación tras conocerse los primeros detalles de la investigación y reclamó que los responsables reciban la máxima condena.

Miguel habló este domingo con la prensa que lo aguardaba en la puerta de su casa. "Anoche hubo gente hasta las 3 de la mañana velando a mi nieta” , dijo. En medio del impacto por la muerte de Agostina, el hombre sostuvo que todavía quedan interrogantes por resolver y puso en duda que Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento, haya actuado solo. La sospecha también forma parte de las líneas de investigación que analizan los investigadores mientras avanzan los peritajes y las medidas judiciales.

Agostina Vega femicidio Cçordoba

Conmoción por el femicidio de Agostina Vega: el duro reclamo de justicia de su abuelo

"El que le hizo esto a mi nieta es un animal”, lanzó el abuelo de Agostina Vega, mientras la Justicia avanza con la investigación. Abatido y triste por la situación, el hombre expresó sus sensaciones: "Estoy quebrado pero no roto”. Ayer, cuando se conoció la triste noticia de la muerte de la adolescente, dijo: "Que se pudran en la cárcel", manifestó con evidente enojo. Además, prometió que seguirá exigiendo justicia hasta que se esclarezca completamente el caso: "Voy a seguir hasta que caiga el último hijo de puta", reiteró.

Miguel también reveló la delicada situación que atraviesa Melisa Heredia, madre de Agostina, quien permanece internada y aún no fue informada sobre el fallecimiento de su hija. "No sabe nada todavía", explicó, y señaló que los médicos y familiares esperan comunicarle la noticia durante este domingo. "No sé cómo le voy a decir esto a mi hija”, agregó apenado.

La muerte de Agostina: cómo sigue la investigación y qué se sabe

La búsqueda de Agostina mantuvo en vilo a Córdoba durante más de una semana. La adolescente era intensamente buscada desde la noche del 23 de mayo, cuando se perdió todo contacto con ella luego de reunirse con Barrelier.

La investigación tuvo un desenlace trágico el sábado, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo en una zona de pastizales de barrio Ampliación Ferreyra, a unos 12 kilómetros del centro de la capital provincial.

Mientras familiares, amigos y vecinos intentan asimilar la noticia, la Justicia continúa trabajando para reconstruir las últimas horas de la adolescente, determinar qué ocurrió antes de su muerte y establecer si hubo otras personas involucradas en el hecho. Los investigadores analizan pruebas, testimonios y movimientos claves para avanzar en el esclarecimiento del caso.