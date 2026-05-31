Uno Santa Fe | Policiales | Agostina

Habló Miguel, el abuelo de Agostina Vega: "El que le hizo esto a mi nieta es un animal"

La Justicia investiga las causas de la muerte de Agostina de 14 años. Qué hipótesis toma fuerza en las últimas horas, tras el macabro hallazgo.

31 de mayo 2026 · 10:22hs
Habló Miguel

Habló Miguel, el abuelo de Agostina Vega: "El que le hizo esto a mi nieta es un animal"

El hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega generó una profunda conmoción en Córdoba y provocó una fuerte reacción de su familia. Miguel, abuelo de la adolescente de 14 años muerta, expresó su dolor y su indignación tras conocerse los primeros detalles de la investigación y reclamó que los responsables reciban la máxima condena.

Miguel habló este domingo con la prensa que lo aguardaba en la puerta de su casa. "Anoche hubo gente hasta las 3 de la mañana velando a mi nieta”, dijo. En medio del impacto por la muerte de Agostina, el hombre sostuvo que todavía quedan interrogantes por resolver y puso en duda que Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento, haya actuado solo. La sospecha también forma parte de las líneas de investigación que analizan los investigadores mientras avanzan los peritajes y las medidas judiciales.

Agostina Vega femicidio Cçordoba

Conmoción por el femicidio de Agostina Vega: el duro reclamo de justicia de su abuelo

"El que le hizo esto a mi nieta es un animal”, lanzó el abuelo de Agostina Vega, mientras la Justicia avanza con la investigación. Abatido y triste por la situación, el hombre expresó sus sensaciones: "Estoy quebrado pero no roto”. Ayer, cuando se conoció la triste noticia de la muerte de la adolescente, dijo: "Que se pudran en la cárcel", manifestó con evidente enojo. Además, prometió que seguirá exigiendo justicia hasta que se esclarezca completamente el caso: "Voy a seguir hasta que caiga el último hijo de puta", reiteró.

Miguel también reveló la delicada situación que atraviesa Melisa Heredia, madre de Agostina, quien permanece internada y aún no fue informada sobre el fallecimiento de su hija. "No sabe nada todavía", explicó, y señaló que los médicos y familiares esperan comunicarle la noticia durante este domingo. "No sé cómo le voy a decir esto a mi hija”, agregó apenado.

La muerte de Agostina: cómo sigue la investigación y qué se sabe

La búsqueda de Agostina mantuvo en vilo a Córdoba durante más de una semana. La adolescente era intensamente buscada desde la noche del 23 de mayo, cuando se perdió todo contacto con ella luego de reunirse con Barrelier.

La investigación tuvo un desenlace trágico el sábado, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo en una zona de pastizales de barrio Ampliación Ferreyra, a unos 12 kilómetros del centro de la capital provincial.

Mientras familiares, amigos y vecinos intentan asimilar la noticia, la Justicia continúa trabajando para reconstruir las últimas horas de la adolescente, determinar qué ocurrió antes de su muerte y establecer si hubo otras personas involucradas en el hecho. Los investigadores analizan pruebas, testimonios y movimientos claves para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Agostina Córdoba cuerpo familia adolescente femicidio
Noticias relacionadas
Aprehendieron a tres mujeres por la venta de drogas al menudeo en el barrio El Once de San Javier

Aprehendieron a tres mujeres por la venta de drogas al menudeo en el barrio El Once de San Javier

Los cuatro aprehendidos tras una violenta balacera contra policías del Comando Radioeléctrico y del Cuerpo Guardia de Infantería. 

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

allanamiento en villa hipodromo: hallaron drogas, dinero y 19 gallos de rina; buscan al burrito

Allanamiento en Villa Hipódromo: hallaron drogas, dinero y 19 gallos de riña; buscan al "Burrito"

Golpe al microtráfico en Bº Villa Hipódromo: cocaína, millones de pesos, miles de dólares y hasta gallos de riña

Golpe al microtráfico en Bº Villa Hipódromo: cocaína, millones de pesos, miles de dólares y hasta gallos de riña

Lo último

Crece la tensión en Sauce Viejo: denuncian descuentos ilegales a trabajadores por paros en la municipalidad

Crece la tensión en Sauce Viejo: denuncian "descuentos ilegales" a trabajadores por paros en la municipalidad

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol

Inflación de mayo: consultoras prevén una nueva desaceleración y estiman un IPC de hasta 2,5%

Inflación de mayo: consultoras prevén una nueva desaceleración y estiman un IPC de hasta 2,5%

Último Momento
Crece la tensión en Sauce Viejo: denuncian descuentos ilegales a trabajadores por paros en la municipalidad

Crece la tensión en Sauce Viejo: denuncian "descuentos ilegales" a trabajadores por paros en la municipalidad

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol

Inflación de mayo: consultoras prevén una nueva desaceleración y estiman un IPC de hasta 2,5%

Inflación de mayo: consultoras prevén una nueva desaceleración y estiman un IPC de hasta 2,5%

Roberto Falistocco: Aunque baje la litigiosidad, es insuficiente el número de jueces laborales

Roberto Falistocco: "Aunque baje la litigiosidad, es insuficiente el número de jueces laborales"

Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

Ovación
Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

Las Panteras lograron imponerse a Bulgaria en Newells de Rosario

Las Panteras lograron imponerse a Bulgaria en Newell's de Rosario

Sergio Rochet, el objetivo de Boca para el segundo semestre

Sergio Rochet, el objetivo de Boca para el segundo semestre

Morelli y Perrone tuvieron una mala jornada en el GP de Italia en Moto3

Morelli y Perrone tuvieron una mala jornada en el GP de Italia en Moto3

River tiene en carpeta a Federico Redondo para reforzar el mediocampo

River tiene en carpeta a Federico Redondo para reforzar el mediocampo

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!