Federico Schmidt asumió como entrenador de Universitario

Como rubricó su incorporación a la Confederación Brasilera de Rugby, como asistente técnico en el equipo femenino y masculino, Maximiliano Bustos no estará en el día a día de Universitario, pero si será una especie de asistente técnico. La pretemporada de los Cuervos arrancó la semana pasada en la costanera con tareas físicas, y esta semana con los trabajos de campo en el club.

"Llego con las mejores expectativas, todo para construir, los objetivos son muy claros. Hicimos un staff nuevo en el plantel superior, la idea es convocar gente que por alguna situación no estaba trabajando en el club. En primer medida, lo que apuntamos es ascender, tener un número de jugadores acorde a lo que es nuestro club, y dejar una estructura armada para años siguientes que funciones más allá de los nombres y apellidos, y matices que pueda llegar a poner que persona que tome un lugar" arrancó manifestando Federico Schmidt.

image.png El Gringo Schmidt ha sido todo un referente como jugador y asume una función muy importante.

El flamante head coach del plantel superior de Uni aseguró que "los trabajos de pretemporada oficialmente se arrancó el lunes 5 de febrero, pero la semana pasada lo llamamos semana cero, en donde los chicos fueron convocados para hacer con los profes testeos, como para tener una base, y arrancar con algo más concreto. Nuestro arranca en abril, tenemos el 13 la primera fecha, así que tenemos bastante tiempo para trabajar".

"Van a ser cuatro semanas de trabajos enfocados en lo físico, la idea es darle una vuelta de rosca a ese aspecto. Y después se ganarán el derecho a tocar la pelota, empezando con algo de destrezas, y luego priorizando el tema técnico, pero a grandes rasgos eso es lo que tenemos pensado. Es un torneo largo, tiene viajes, pero nosotros lo pensamos como que no resultará cómodo. Igualmente, no tenemos que estar pensando en cuales son los viajes que me tocan, porque no será una situación de muchos beneficios" indicó el Gringo Schmidt.

El ex segunda línea de la entidad de las Delicias comentó que "físicamente a finales del año pasado, cuando los agarramos con el Chinchu, las últimas seis fechas, nos dimos cuenta que los chicos en ese aspecto no estaban en el estado ideal, y que eso un poco, lo notamos, lo hablamos con los jugadores, tomamos nota, y es algo que nosotros le vamos a dar mucha importancia en esta temporada".

La combinación de experiencia y juventud

En relación al staff que lo tiene como head coach se conformará con gente de experiencia y con algunos que harán sus primeras armas en este campo; "me estarán acompañando Manuel Colli, Guillermo Signorelli, Mauro Aranda, Alejandro el Polaco Vasallo, por lo que estoy muy agradecido con la gente que hemos sumado. También estará Juan Manuel Espinoza, que hasta el año pasado jugaba, y se va a encargar el scrum".

Detalló que "como preparador físico estará Lautaro Serruya, junto a Lautaro Gil, y en el departamento salud, estarán Hugo Peralta como kinesiólogo, con la colaboración de Federico Bruzzone, en video Cristian Villarreal, y mánagers lo harán Gonzalo Sarnari como cabeza junto a un grupo de gente que el logró diagramar".

image.png Los Cuervos comenzaron con la pretemporada para hacer frente al Torneo Regional del Litoral.

En el mismo sentido, el ex segunda línea del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby dejó en claro que "La idea es ubicarnos, y nos da el escenario perfecto para formar gente, por eso estamos los que tenemos algo de experiencia, y también apuestas, nuevas incorporaciones a un staff técnico. Hay chicos que están haciendo sus primeras armas, y me parece que es el mejor escenario para formar entrenadores nuevos".

Fue claro al expresar que "No me quiero olvidar que como asesor externo estará una persona que sembró mucho en este, muy poco conocida...como es el Chinchu Bustos. Se nos fue a Brasil, pero no me cabe la menor duda, que el resultado deportivo que ha tenido CAE, Maxi ha sido una pieza clave, no formó parte presencial del que salieron campeones, pero tuvo mucho que ver y responsabilidad en el funcionamiento del equipo con Pedro Raiteri".