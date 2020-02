Fernández: "Es una locura la organización de la NBA"

La carrera del santafesino Juan Fernández sigue creciendo, ahora lejos de sus afectos pero con hechos que realmente realzan el seguimiento que el mundo NBA puso en su juego y características.

El chico de clase 2002 fue convocado el pasado fin de semana para ser parte del Básquet sin fronteras, un campamento que reunió a los mejores prospectos masculinos y femeninos de su camada. Quien actualmente milita en Fuenlabrada desde inicios de 2019 viajó la ciudad norteamericana de Chicago, para pasar jornadas inolvidables en el marco del All Star Game, celebrado en el United Center.

En su regreso a España para reincorporarse a los entrenamientos de su actual club, el ex-jugador de Unión tuvo tiempo para atender a Marca Personal y brindar su opinión respecto a lo que le tocó vivir.

Fernández no dudó en afirmar que “no me puedo quedar con una sola cosa que me haya gustado de este campamento, me encantó en líneas generales todo el viaje, por suerte lo disfuté mucho”.

Y más adelante, agregó: “Lo que más me impresionó es toda la organización que hay detrás de la NBA. Realmente están en todos los detalles y no se les escapa nada. Es una locura”.

CABB on Twitter Compartimos algunas de las acciones de Juan Francisco Fernández durante el Básquet Sin Fronteras desarrollado en Chicago, en el marco del All-Star Weekend de la NBA. El santafesino fue el único representante argentino en el prestigioso evento internacional. pic.twitter.com/LaxXIKT0hm — CABB (@cabboficial) February 18, 2020

El fin de semana de aprendizaje que incluyó también partidos amistosos entre los convocados, significó para Fernández toparse con estrellas de la liga más importante del planeta. Al respecto acotó que “estuve entrenando con David Bertans, saludé a varios más, Pascal Siakam. También lo vi a Taco Fall, que realmente es muy gigante. Creo que yo como los chicos con los que compartimos esos días nos vinimos maravillados con todo”.

Cuando dio detalles de su actualidad en España, el santafesino detalló que “estoy entrenando con el equipo Junior y también con el plantel que juega la Liga ACB. A veces son entrenamientos en doble turno y otras en un solo. Me está yendo bastante bien y uno siempre apunta a seguir creciendo”.

En la parte final, antes de su despedida, el longilíneo jugador no dejó de resaltar que “agradezco siempre a todos los que desde Santa Fe me preguntan como están las cosas y me siguen. Les pido que sigan apoyando el básquet de la ciudad que cada día crece más”.

Gentileza: Marca Personal