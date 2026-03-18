Fuerte impacto en Unión: ¿Del Blanco estaría en el radar de Scaloni para la Selección?

El rumor comenzó a tomar mucha fuerza y genera fuerte impacto en Unión. Mateo Del Blanco, ¿en la órbita de Lionel Scaloni para la Selección?

Mateo Del Blanco se convirtió, hace rato, en mucho más que una aparición prometedora en Unión . Su actualidad lo encuentra como uno de los futbolistas más determinantes del plantel rojiblanco, en una temporada donde viene sosteniendo un nivel alto, con personalidad, despliegue, proyección ofensiva y una incidencia cada vez mayor en el funcionamiento del equipo.

Lo que está mostrando en este Torneo Apertura no hace más que confirmar todo lo bueno que había expuesto durante el segundo semestre de 2025, cuando terminó el Clausura como el máximo asistidor del equipo, con cinco pases gol.

El punto de quiebre en su crecimiento llegó cuando Leonardo Madelón decidió apostar por él como lateral izquierdo, a partir de la grave lesión que sufrió Bruno Pittón a mitad del año pasado. Desde entonces, Del Blanco no solo se adaptó al puesto: se adueñó de ese sector con actuaciones cada vez más convincentes. A su intensidad para ir y venir le sumó aplomo para defender, criterio para pasar al ataque y una participación decisiva en los últimos metros, con goles, asistencias y rendimientos que lo colocaron entre los jugadores más valiosos del plantel.

Un presente en Unión que sostiene los números

Los datos también acompañan ese proceso de crecimiento. En lo que va del Torneo Apertura 2026, Del Blanco disputó 10 partidos, marcó 2 goles, entregó 1 asistencia y acumuló 860 minutos. Pero su producción ya venía en alza desde 2025: en el Clausura jugó 16 encuentros, convirtió 1 tanto, repartió 5 asistencias y sumó 1.427 minutos, transformándose en una pieza clave en la estructura del equipo.

A eso hay que agregarle su participación en otras competencias. Durante 2025 también vio acción en Copa Argentina, Copa Sudamericana y en el Apertura, siempre con presencia sostenida dentro de la consideración del cuerpo técnico. El recorrido muestra una evolución evidente: de juvenil con proyección a titular consolidado y de titular consolidado a futbolista determinante.

Del mercado a una permanencia inesperada

Con semejante rendimiento, no sorprendió que en el último mercado de pases su nombre empezara a circular con fuerza. El representante Julio Cataldo había manifestado en su momento que el futuro del jugador podía estar en Europa, remarcando el volumen de ofertas e intereses que existían alrededor suyo. Sin embargo, ninguna de esas gestiones terminó traduciéndose en una propuesta concreta que conformara a Unión.

Además del supuesto interés desde el exterior, Del Blanco también fue vinculado con clubes grandes del fútbol argentino como Racing, River e Independiente, e incluso se lo mencionó en la órbita de equipos brasileños. Pero finalmente siguió en Santa Fe, donde la dirigencia lo mantiene como la principal carta de venta para el próximo mercado.

En ese escenario, también se produjo un movimiento importante en torno a su representación. Del Blanco potenció su entorno con la incorporación de Cristian Berey, de la agencia KW, aunque hasta junio continuará una representación conjunta con Insúa Group, donde trabaja Cataldo. Todo eso no hace más que reforzar la idea de que su carrera atraviesa un momento de fuerte proyección.

Una versión que sacude: ¿radar de Selección?

En las últimas horas, además, comenzó a tomar fuerza una información surgida desde Buenos Aires que vincula a Del Blanco con la Selección Argentina, justo cuando faltan menos de 100 días para el Mundial 2026. La versión indica que, de cara a la próxima fecha FIFA, Lionel Scaloni estaría analizando la posibilidad de observar a algunos futbolistas del medio local, y entre ellos aparecería el nombre del lateral de Unión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/modoscaloneta/status/2033947855472185848?s=48&partner=&hide_thread=false Así jugó Mateo Del Blanco vs. Boca el domingo.



¿Una alternativa para ser el ‘3’ de la Selección? pic.twitter.com/yThd9qRxx5 — Modo Scaloneta (@ModoScaloneta) March 17, 2026

Argentina no disputará la Finalissima, pero sí tendría programado un amistoso frente a Guatemala el 31 de marzo, muy probablemente en La Bombonera. En ese contexto, se menciona la chance de una convocatoria de prueba para algunos jugadores del torneo local.

Mateo Del Blanco Mateo Del Blanco estaría siendo seguido por Lionel Scaloni para la Selección debido a su gran momento en Unión. Prensa Unión

Y es ahí donde el nombre de Del Blanco empieza a cobrar sentido futbolístico. Se desempeña en un puesto donde la Selección no logró encontrar demasiado recambio en los últimos tiempos. Los nombres de Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña siguen siendo referencias en el lateral izquierdo, aunque ambos atraviesan un presente menos impactante que en otros ciclos. Detrás de ellos, no hubo una renovación clara y sostenida. En algún momento, incluso, uno de los nombres que sonó en ese sector fue el de Lucas Esquivel, otro ex-Unión, hoy en Athletico Paranaense, a quien el propio Scaloni llegó a mencionar públicamente.

Una posibilidad lejana, pero no imposible

De todos modos, la chance de ver a Del Blanco en una convocatoria albiceleste hoy aparece, cuanto menos, como una versión audaz. Sobre todo por el contexto: queda muy poco para el inicio del Mundial y Scaloni no suele abrir demasiado la puerta a jugadores del fútbol argentino en la recta final de los grandes torneos. En ese sentido, incluso Ángel Di María, en una charla con TyC Sports y el colega Adriel Driussi, deslizó con ironía que el entrenador suele mirar mucho más hacia el fútbol europeo.

Por eso, en principio, la información parece tener un costado difícil de confirmar. Pero también es cierto que el rumor no se apagó y, por el contrario, empezó a multiplicarse. Y en Unión, naturalmente, no pasa inadvertido.

Unión se ilusiona dentro y fuera de la cancha

En Santa Fe se frotan las manos. Primero, porque Del Blanco atraviesa un presente que le da jerarquía al equipo y lo convierte en una herramienta decisiva dentro del esquema de Madelón. Pero además, porque una eventual convocatoria a la Selección, aun cuando fuera para una prueba o una observación puntual, tendría un impacto enorme en su cotización.

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No sería solo una noticia deportiva. También sería una señal de mercado. Unión sabe que Del Blanco es hoy su activo más importante de cara a una futura transferencia, y cualquier mención ligada a la Albiceleste actuaría como un potenciador de primer nivel.

Mientras tanto, el lateral sigue haciendo lo suyo: jugar bien, crecer partido a partido y confirmar que su nombre ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. En Unión disfrutan su presente. Y aunque la Selección todavía parezca una frontera lejana, la sola aparición de esa versión ya marca hasta dónde llegó el vuelo de uno de los futbolistas del momento en Santa Fe.