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Uno de los jubilados rescatados rompió el silencio y rechazó el juicio abreviado para la dueña: "No voy a firmar nada por todo lo que sufrimos"

El hombre de 63 años, que provocó el incendio que permitió rescatar a siete adultos mayores en barrio Nuevo Horizonte, permanece en el Hospital Cullen tras una nueva amputación. Cuestionó la posible condena para la propietaria y recordó las condiciones en las que recibía atención médica en la residencia.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de noviembre 2026 · 20:17hs
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Sobreviviente del geriátrico. Héctor Valdez rechazó el juicio abreviado para la dueña del hogar clandestino.

Sobreviviente del geriátrico. Héctor Valdez rechazó el juicio abreviado para la dueña del hogar clandestino.

A más de tres meses del incendio que dejó al descubierto las condiciones en las que vivían siete adultos mayores jubilados en un geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte, Héctor Valdez, uno de los residentes rescatados, manifestó su rechazo a la posibilidad de que la propietaria del establecimiento acceda a una condena mediante un juicio abreviado.

El hombre, de 63 años, fue quien inició el fuego en un colchón dentro de la residencia ubicada en José Gollán al 10.100. El episodio ocurrió el 29 de julio y derivó en un operativo que permitió rescatar a los adultos mayores que permanecían en el lugar.

Actualmente, Valdez se encuentra nuevamente internado en el Hospital José María Cullen, donde fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le amputaron un tramo adicional de una pierna. La operación se realizó ante el avance de una infección que afectó el tejido de la extremidad. Mientras permanece hospitalizado, los profesionales realizan estudios bacteriológicos para identificar el microorganismo que provocó el cuadro.

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Denunció las condiciones en las que recibía las curaciones

Valdez vinculó sus complicaciones de salud con las condiciones de higiene y atención que recibía mientras permanecía alojado en la residencia.

El hombre relató que debía realizarse las curaciones con elementos precarios y sin contar con los insumos necesarios ni con personal capacitado para atender sus necesidades médicas.

Me lavaba con un algodón y me vendaba con unos trapos y, bueno, en un descuido capaz que me entró un virus”, contó en LT10.

Valdez atribuyó el origen de la infección a la falta de cuidados que, según denunció, padecía en el establecimiento. Su testimonio vuelve a poner el foco en las condiciones sanitarias y de atención que atravesaban los adultos mayores antes de ser rescatados.

“No lo voy a firmar”: el rechazo al posible juicio abreviado

Además de su situación de salud, Valdez se refirió al avance de la causa judicial y cuestionó la posibilidad de que María Laura Milia Gamboa, propietaria de la residencia, reciba una condena a través de un procedimiento abreviado.

La propuesta defensiva contempla una eventual pena de prisión de ejecución condicional, aunque el fiscal regional Jorge Nessier aclaró que, por el momento, no hay un acuerdo en marcha y que las conversaciones entre las partes se mantienen bajo confidencialidad.

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Valdez expresó su desacuerdo con esa alternativa y sostuvo que la pena que se analiza no reflejaría la gravedad de lo que vivieron él y los demás residentes.

No lo voy a firmar porque considero que es poco el tiempo para el tipo de situación que viví yo y mis compañeros”, afirmó.

Quiere saber cómo están los demás adultos mayores rescatados

Por último, Valdez manifestó su deseo de volver a tomar contacto con las otras personas que fueron rescatadas del geriátrico para conocer cómo se encuentran y cuál fue su evolución desde el operativo.

El hombre busca saber qué ocurrió con sus antiguos compañeros, mientras continúa su recuperación en el Hospital Cullen.

En paralelo, la investigación judicial sigue abierta. La propietaria permanece en prisión preventiva imputada por abandono de personas, mientras que el hombre que se desempeñaba como encargado recuperó la libertad bajo medidas alternativas, acusado de privación ilegítima de la libertad.

El Ministerio Público de la Acusación también analiza los movimientos económicos vinculados con la residencia y posibles derivaciones de personas vulnerables al establecimiento. Además, coordina acciones con la Justicia Federal a partir de denuncias que mencionan un posible caso de trata de personas.

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