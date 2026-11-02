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Unión encontró solidez defensiva ante Newell's y mostró una de sus mejores versiones en el torneo

El Tatengue tuvo un buen funcionamiento de su línea de cuatro, se mostró firme durante gran parte del encuentro y logró controlar al rival. El empate dejó bronca por lo ocurido en el gol a favor del local, pero también señales positivas desde lo futbolístico.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 19:54hs
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Unión encontró solidez defensiva ante Newells y mostró una de sus mejores versiones en el torneo

Unión dejó ante Newell's una imagen positiva, especialmente por el funcionamiento de su defensa. En un partido intenso y con mucho en juego, el equipo rojiblanco consiguió mostrarse ordenado, compacto y con una buena respuesta de su última línea. Aunque no pudo sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos, el rendimiento defensivo fue uno de los aspectos más destacados de una actuación que dejó sensaciones diferentes a las de encuentros anteriores.

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Una defensa firme y un equipo que encontró equilibrio

Uno de los puntos más importantes que dejó el encuentro fue el desempeño de la línea de cuatro. Los defensores tuvieron una actuación sólida, consiguieron controlar los avances de Newell's y le dieron al equipo una estructura que permitió sostener el orden durante buena parte del partido.

A diferencia de otros compromisos, Unión se mostró más aplomado desde lo táctico, redujo los espacios y evitó que el conjunto rosarino pudiera imponer condiciones. El rival no encontró demasiadas facilidades para generar peligro y el Tatengue logró mantener el control defensivo incluso en los momentos de mayor exigencia.

La única situación que dejó interrogantes fue la jugada del empate, que deberá analizarse para determinar qué falló en la última acción. El gol generó bronca entre los futbolistas, que se fueron al vestuario con la sensación de haber hecho méritos para quedarse con los tres puntos.

Sin embargo, más allá de ese episodio, el balance de la defensa fue positivo y representó uno de los puntos más altos del equipo durante el encuentro.

Unión mostró una mejoría después de la racha negativa

La actuación ante Newell's también se enmarca en un proceso de recuperación futbolística. Después de cuatro derrotas consecutivas, Unión logró cambiar su imagen y sumó cinco puntos en sus últimas tres presentaciones, con una victoria frente a Estudiantes y empates ante Deportivo Riestra y el conjunto rosarino.

El equipo encontró mayor equilibrio entre sus líneas y mostró una mejor respuesta colectiva. Las imprecisiones con la pelota estuvieron presentes en algunos pasajes, pero desde lo táctico consiguió mantenerse ordenado y no fue superado por su rival.

La bronca estuvo en no haber podido sostener la ventaja durante los últimos minutos. Los cambios buscaron renovar el aire por los costados y, posteriormente, sumar variantes ofensivas para intentar recuperar el resultado. Unión tuvo algunas aproximaciones, principalmente mediante el juego aéreo, pero no consiguió volver a convertir.

Unión Torneo Newells Defensa
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