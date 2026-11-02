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Boca, Argentinos y Rosario Central ya tienen día y horario para definir al campeón de la tabla anual

Los tres equipos jugarían el sábado 7 de noviembre desde las 17.30, por la última fecha del Torneo Clausura. Boca depende de sí mismo, mientras que Argentinos y Rosario Central necesitan otros resultados.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 19:02hs
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Boca, Argentinos y Rosario Central ya tienen día y horario para definir al campeón de la tabla anual

La definición del campeón de la tabla anual del fútbol argentino ya tiene fecha y horario tentativos. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central disputarán sus respectivos compromisos el sábado 7 de noviembre, en simultáneo y con la posibilidad de quedarse con el primer puesto de la temporada 2026. La jornada promete emociones hasta el final, con el Xeneize como principal candidato y la obligación de ganar para sus perseguidores.

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Los tres partidos que definirán al campeón de la tabla anual

Los encuentros correspondientes a la fecha 16 del Torneo Clausura se jugarían el próximo sábado a las 17.30, aunque existe una pequeña posibilidad de que comiencen a las 17.

Los partidos que tendrán incidencia directa en la definición son:

Boca vs. Defensa y Justicia: en La Bombonera.

Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto: en el Gigante de Arroyito.

Argentinos Juniors vs. Huracán: en el estadio Diego Armando Maradona.

La decisión de programar los tres encuentros en simultáneo responde a la necesidad de garantizar las mismas condiciones deportivas para los equipos que todavía tienen posibilidades de quedarse con el título.

En un principio, los partidos estaban previstos para las 14.30, pero la programación sufrió modificaciones para evitar superposiciones con la visita del papa León XIV a la Argentina.

Boca depende de sí mismo y los perseguidores necesitan una combinación

El escenario más favorable es el de Boca, que es el único de los tres equipos que depende exclusivamente de su propio resultado. Si vence a Defensa y Justicia, se consagrará campeón de la tabla anual y sumará una nueva estrella a su historia.

Argentinos Juniors es el único que todavía puede alcanzar matemáticamente al Xeneize. Para conseguirlo, primero deberá superar a Atlético Tucumán y luego vencer a Huracán en la última jornada. Además, necesitará que Boca no consiga el resultado que le permita consagrarse.

La diferencia de gol también juega a favor del conjunto de la Ribera: actualmente cuenta con +22, contra los +11 del Bicho, una distancia que representa una ventaja importante para el equipo azul y oro.

Por su parte, Rosario Central también estará atento a la definición y buscará cerrar la temporada de la mejor manera, con la posibilidad de pelear por el reconocimiento al mejor equipo del año.

Boca ya tiene asegurada su clasificación a la Copa Libertadores 2027, pero ahora buscará coronar la temporada con un nuevo título. Su última consagración fue la Supercopa Argentina 2022, obtenida en marzo de 2023 bajo la conducción de Hugo Ibarra.

Rosario Central, en tanto, intentará repetir lo conseguido en la temporada anterior, mientras que Argentinos Juniors buscará volver a festejar un campeonato después de su última vuelta olímpica en el Clausura 2010.

La Liga Profesional todavía debe realizar el anuncio oficial de la programación, pero todo apunta a que el sábado habrá una definición en simultáneo, con tres estadios pendientes de un mismo objetivo: quedarse con la cima del fútbol argentino en 2026.

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