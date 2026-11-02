Uno Santa Fe | Colón | Ignacio Lago

El gran gesto de Ignacio Lago con Alma, la pequeña hincha de Colón que cumplió su sueño

La niña había llevado un cartel al partido frente a Almirante Brown para pedirle su camiseta. El mensaje se hizo viral y el futbolista cumplió su promesa tras el encuentro ante Defensores de Belgrano.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 16:41hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El gran gesto de Ignacio Lago con Alma, la pequeña hincha de Colón que cumplió su sueño

Hay gestos que van más allá del fútbol y que quedan guardados para siempre en el corazón de un hincha. Esta vez, el protagonista fue Ignacio Lago, quien cumplió el sueño de Alma, una pequeña simpatizante de Colón que quería conocerlo y recibir su camiseta. Después de que su pedido se hiciera viral en las redes sociales por medio de @Previando.Colón , el delantero respondió y protagonizó un encuentro muy especial.

LEER MÁS: Ignacio Lago, la amenaza de Colón para el Reducido en busca del ascenso

El cartel que se hizo viral y llegó hasta Ignacio Lago

Todo comenzó durante el partido correspondiente a la fecha 34, cuando Colón enfrentó a Almirante Brown. Alma fue a la cancha con un cartel que tenía un mensaje directo para uno de sus grandes ídolos: “Nacho, ¿me cambiás la camiseta? Te amo. Alma”.

La imagen de la pequeña alentando al Sabalero con ese pedido no tardó en difundirse por las redes sociales y llegó hasta Ignacio Lago, quien no dudó en responderle con una promesa: “El fin de semana cumpliremos”.

La expectativa creció entre los hinchas, que acompañaron la iniciativa y esperaban que el encuentro entre ambos pudiera concretarse.

Ignacio Lago cumplió su promesa y recibió un regalo muy especial

La oportunidad llegó después del partido frente a Defensores de Belgrano. Una vez finalizado el encuentro, Alma pudo conocer personalmente a Ignacio Lago, quien le regaló su camiseta y convirtió en realidad ese sueño que había comenzado con un simple cartel en la tribuna.

Pero la pequeña también tenía una sorpresa preparada para el futbolista y sus compañeros: les entregó pulseras confeccionadas por ella misma para todos los integrantes del plantel.

El gesto tuvo una respuesta especial de Lago, quien le aseguró que utilizará las pulseras en el próximo partido.

Una historia que demuestra que el fútbol también se construye con emociones, cercanía y pequeños gestos capaces de marcar para siempre la vida de un hincha.

View this post on Instagram

Ignacio Lago Alma Colón
Noticias relacionadas
lago, otra vez en modo figura para colon: gol, asistencia y un nivel que no tiene techo

Lago, otra vez en modo figura para Colón: gol, asistencia y un nivel que no tiene techo

ignacio lago, figura en colon: siempre estuvimos convencidos de lo que hacemos

Ignacio Lago, figura en Colón: "Siempre estuvimos convencidos de lo que hacemos"

¡sacudon! mientras colon piensa en el ascenso, vuelve a estar inhibido en la fifa

¡Sacudón! Mientras Colón piensa en el ascenso, vuelve a estar inhibido en la FIFA

solidez, contundencia y una advertencia en colon: lo que dejo el triunfo ante defensores

Solidez, contundencia y una advertencia en Colón: lo que dejó el triunfo ante Defensores

Lo último

Condenaron a prisión perpetua al autor del crimen de Carlos Pelusa Farías

Condenaron a prisión perpetua al autor del crimen de Carlos "Pelusa" Farías

Condenaron a seis años de prisión a un interno de Coronda que vendía cocaína a otros presos: la droga ingresaba oculta en comida 

Condenaron a seis años de prisión a un interno de Coronda que vendía cocaína a otros presos: la droga ingresaba oculta en comida 

Se concretó la 37° Maratón Gladys Erbetta en Santo Tomé

Se concretó la 37° Maratón Gladys Erbetta en Santo Tomé

Último Momento
Condenaron a prisión perpetua al autor del crimen de Carlos Pelusa Farías

Condenaron a prisión perpetua al autor del crimen de Carlos "Pelusa" Farías

Condenaron a seis años de prisión a un interno de Coronda que vendía cocaína a otros presos: la droga ingresaba oculta en comida 

Condenaron a seis años de prisión a un interno de Coronda que vendía cocaína a otros presos: la droga ingresaba oculta en comida 

Se concretó la 37° Maratón Gladys Erbetta en Santo Tomé

Se concretó la 37° Maratón Gladys Erbetta en Santo Tomé

Patronato sufrió hasta el final, empató con Rafaela y aseguró su permanencia en la Primera Nacional

Patronato sufrió hasta el final, empató con Rafaela y aseguró su permanencia en la Primera Nacional

Se desarrolló el tradicional Torneo Primavera de natación en Unión

Se desarrolló el tradicional Torneo Primavera de natación en Unión

Ovación
Solidez, contundencia y una advertencia en Colón: lo que dejó el triunfo ante Defensores

Solidez, contundencia y una advertencia en Colón: lo que dejó el triunfo ante Defensores

El gran gesto de Ignacio Lago con Alma, la pequeña hincha de Colón que cumplió su sueño

El gran gesto de Ignacio Lago con Alma, la pequeña hincha de Colón que cumplió su sueño

La llegada de Delfino potenció al equipo en números y en rendimiento

La llegada de Delfino potenció al equipo en números y en rendimiento

Unión identificó a los agresores de Luis Spahn y pidió dos años de derecho de admisión

Unión identificó a los agresores de Luis Spahn y pidió dos años de derecho de admisión

Marcelo Estigarribia lamentó el empate: Creo que perdimos dos puntos

Marcelo Estigarribia lamentó el empate: "Creo que perdimos dos puntos"

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana