El gran gesto de Ignacio Lago con Alma, la pequeña hincha de Colón que cumplió su sueño

La niña había llevado un cartel al partido frente a Almirante Brown para pedirle su camiseta. El mensaje se hizo viral y el futbolista cumplió su promesa tras el encuentro ante Defensores de Belgrano.

Hay gestos que van más allá del fútbol y que quedan guardados para siempre en el corazón de un hincha. Esta vez, el protagonista fue Ignacio Lago , quien cumplió el sueño de Alma, una pequeña simpatizante de Colón que quería conocerlo y recibir su camiseta. Después de que su pedido se hiciera viral en las redes sociales por medio de @Previando.Colón , e l delantero respondió y protagonizó un encuentro muy especial.

El cartel que se hizo viral y llegó hasta Ignacio Lago

Todo comenzó durante el partido correspondiente a la fecha 34, cuando Colón enfrentó a Almirante Brown. Alma fue a la cancha con un cartel que tenía un mensaje directo para uno de sus grandes ídolos: “Nacho, ¿me cambiás la camiseta? Te amo. Alma”.

La imagen de la pequeña alentando al Sabalero con ese pedido no tardó en difundirse por las redes sociales y llegó hasta Ignacio Lago, quien no dudó en responderle con una promesa: “El fin de semana cumpliremos”.

La expectativa creció entre los hinchas, que acompañaron la iniciativa y esperaban que el encuentro entre ambos pudiera concretarse.

Ignacio Lago cumplió su promesa y recibió un regalo muy especial

La oportunidad llegó después del partido frente a Defensores de Belgrano. Una vez finalizado el encuentro, Alma pudo conocer personalmente a Ignacio Lago, quien le regaló su camiseta y convirtió en realidad ese sueño que había comenzado con un simple cartel en la tribuna.

Pero la pequeña también tenía una sorpresa preparada para el futbolista y sus compañeros: les entregó pulseras confeccionadas por ella misma para todos los integrantes del plantel.

El gesto tuvo una respuesta especial de Lago, quien le aseguró que utilizará las pulseras en el próximo partido.

Una historia que demuestra que el fútbol también se construye con emociones, cercanía y pequeños gestos capaces de marcar para siempre la vida de un hincha.