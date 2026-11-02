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Platense le ganó a Central Córdoba y sigue soñando con los playoffs

El Calamar venció en condición de local por 2-0 al Ferroviario y aún mantiene las esperanzas de clasificar a los playoffs

2 de noviembre 2026 · 21:56hs
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Platense venció a Central Córdoba.

Platense venció a Central Córdoba.

Platense llegó a su segundo triunfo consecutivo al derrotar por 2 a 0 a Central Córdoba, por la decimoquinta y anteúltima fecha del Torneo Clausura 2026.

El Calamar mantiene la ilusión

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los goleadores del partido disputado en el estadio Ciudad de Vicente López fueron Guido Mainero y Víctor Cuesta, a los 13 y 29 minutos del segundo tiempo.

El triunfo ubica al “Calamar” en el undécimo puesto de la zona A, con 17 unidades, mientras que los dirigidos por Sebastián Domínguez llegaron a los 11 partidos sin ganar y ocupan el último puesto del grupo, con 10 puntos.

En la última fecha, los dirigidos por Martín Palermo visitarán a San lorenzo, mientras que el “Ferroviario” recibirá a Lanús. Ambos partidos son con fecha y hora a confirmar.

La primera llegada del partido fue de la visita y en el primer minuto, con una recuperación alta de Leonardo Sequeira y pase atrás para Michael Santos, cuyo derechazo bajo y cruzado fue despejado por el arquero Juan Pablo Cozzani.

A los 18 minutos llegó el local, mediante un centro que permitió que el delantero Gonzalo Lencina controle de espaldas al arco y saque un disparo de chilena, que se fue por encima del travesaño.

En 35 minutos, una buena pelota filtrada de Franco Zapiola puso a Lencina de cara al gol, pero el derechazo cruzado del atacante fue desviado con el pie derecho por el arquero Alan Aguerre, de gran estirada.

Los goles llegaron en la segunda parte y el primero de ellos se dio a los 13 minutos, con un contraataque en el que Nicolás Retamar trasladó hasta habilitar a Mainero, que se tomó un tiempo para definir y, aunque no pudo ajustar su remate contra un palo, Aguerre no tuvo una buena reacción y fue superado de todas formas.

En 29 minutos, Bautista Merlini colgó un centro al segundo palo y encontró la cabeza de Víctor Cuesta, que puso la pelota contra el poste derecho de un Aguerre inmóvil para el 2-0 final, que ilusiona al elenco “Calamar”: el finalista de la Copa Argentina aún tiene chances matemáticas de jugar los playoffs del Clausura.

Platense Central Córdoba playoffs
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