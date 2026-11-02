Riquelme, directo en Boca: "Villa es el mejor jugador del fútbol argentino"

Boca venció 1-0 a River este domingo en la Bombonera y estiró su gran momento. Tras imponerse en el Superclásico, quedó a una victoria de ganar la Liga por Tabla Anual, además de tener por delante los playoffs del Clausura, la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro y las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield.

Todo esto, sumado a un potencial Trofeo de Campeones, hace que el cuadro de la Ribera pueda terminar el 2026 peleando por 5 títulos, después de casi cuatro años de sequía. Todo gracias al Vasco Arruabarrena y al gran plantel que se encontró y mejoró con incorporaciones y trabajo. Y para Juan Román Riquelme , que habló luego del partido, en las filas xeneizes se encuentra "el mejor jugador del fútbol argentino", aunque, sorpresivamente, no se refirió a Leandro Paredes

Todo vino a partir de una pregunta que le hicieron en TyC Sports respecto del bajo nivel de los delanteros en el duelo ante el Millonario, y le mencionaron a Miguel Merentiel, Leonel Flores y Sebastián Villa. "No estoy de acuerdo con lo que decís. Villa fue el mejor jugador del partido y es el mejor jugador del fútbol argentino", respondió sin dudarlo un segundo el presidente boquense, con lo que remarcó su debilidad personal por el colombiano.

"El semestre pasado ganamos muchos partidos por la pelota parada, porque tenemos la suerte de contar con varios que golpean la pelota bien. Paredes es extraordinario. Y el título en la tele era: 'Pelota parada de Paredes, gol de cabeza'. Pero el otro día contra Independiente el centro lo tiró Villa, hoy también, y contra Racing para que Valencia cabeceara también, y a Merentiel le dio el pase en Brasil", se explayó al respecto.

"Tenemos la suerte de tener a Villa; a Flores, que es normal lo que le está pasando porque cuando un juvenil arranca en Primera empieza de maravillas y después tiene algún bajón, pero es un grandísimo jugador; a Merentiel, de los más importantes de nuestro equipo; Valencia nos ha clasificado contra Racing... Sabemos que la prensa no habla de todos de la misma manera, pero mirá lo que ha hecho Villa", sentenció finalmente Riquelme.