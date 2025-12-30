FIFA y Dubái se unirán para una nueva ceremonia anual en 2026

La FIFA anunció la creación de una nueva gala de premios del fútbol mundial que tendrá su primera edición en 2026 y se celebrará en Dubái.

El acuerdo fue firmado este martes durante la Cumbre Mundial del Deporte que se desarrolla en esa ciudad, lo que marcó el inicio de una colaboración estratégica entre el máximo organismo del fútbol y el Consejo de Deportes de Dubái .

El anuncio fue realizado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a su alteza real el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes de Dubái.

La nueva ceremonia reconocerá a los mejores jugadores, equipos y logros de la temporada anterior, tanto en el fútbol masculino como en el femenino, y se consolidará como el evento oficial de premiación anual de la FIFA a partir de 2026.

La firma del memorando de entendimiento confirma que la gala se desarrollará en Asia y que Dubái será la sede del evento, en el marco de una alianza que busca fortalecer la proyección global del fútbol y su vínculo con mercados estratégicos.

Desde la FIFA señalaron que próximamente se darán a conocer más detalles vinculados a las categorías, los sistemas de nominación y selección, y las fechas de la ceremonia.

Infantino y su versión sobre el acuerdo FIFA-Dubai

Tras el acuerdo, Infantino expresó: “Estamos encantados de unir fuerzas con Dubái, una ciudad que vive y respira fútbol, mientras desarrollamos este evento de clase mundial. Estos premios mundiales de fútbol no serán solo una ceremonia de premios, sino una innovadora manera de celebrar el fútbol y honrar a los mejores intérpretes oficiales del año tanto dentro como fuera del campo”.

Por su parte, Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum destacó el impacto de esta alianza y sostuvo: “Nos complace anunciar este nuevo acuerdo, que refleja el notable papel que desempeña Dubái en el fútbol mundial y en el desarrollo del deporte más popular del planeta, a través de iniciativas innovadoras y la organización de grandes eventos y homenajes”.