¿Peligra la llegada de Tomás Fernández a Colón en pleno armado del plantel?

Colón quiere cerrar la llegada de Tomás Fernández, con la intención de que esté en Santa Fe el viernes 2 de enero.

La llegada de Tomás Fernández a Colón atraviesa horas determinantes. La intención del club es concreta: que el futbolista esté en Santa Fe el viernes 2 de enero para iniciar la pretemporada junto al resto del plantel , aunque para eso deberán resolverse detalles clave entre hoy y mañana , en conversaciones que marcarán el rumbo final.

Fernández es un extremo derecho , un perfil que el cuerpo técnico considera prioritario para ensanchar el campo, atacar los espacios y aportar desequilibrio en el uno contra uno , funciones que Colón busca potenciar en su estructura ofensiva.

Horas decisivas en la negociación por Tomás Fernández

Las charlas entre las partes entraron en una fase de definición, donde se buscará destrabar los últimos detalles contractuales. Si bien existe voluntad para que la operación se concrete, el margen es acotado y cualquier dilación podría alterar el plan inicial.

Desde el club saben que el inicio de la pretemporada marca un punto de inflexión y que sumar refuerzos fuera de ese plazo condiciona los tiempos futbolísticos, algo que Colón intenta evitar en un año donde el objetivo es ser protagonista desde el arranque.

Rendimiento y aporte ofensivo

El atacante viene de jugar en San Martín de San Juan, donde tuvo un paso productivo: disputó 22 partidos oficiales, convirtió 4 goles y entregó 3 asistencias, números que reflejan incidencia directa en el juego ofensivo y capacidad para aportar tanto en definición como en generación.

Ese rendimiento es uno de los argumentos que sostienen el interés del Sabalero, que lo ve como una pieza capaz de sumar verticalidad y gol desde las bandas, un déficit que el equipo pretende corregir de cara a la próxima temporada.

La operación y las alternativas

En caso de concretarse, la operación se daría a través de un préstamo por un año, una modalidad que le permite a Colón sumar al futbolista sin comprometer a largo plazo su estructura contractual.

Mientras tanto, el director deportivo Diego Colotto mantiene otros nombres apuntados para el sector ofensivo. La prioridad es Fernández, pero el Sabalero ya tiene planes alternativos listos para activarse si las gestiones no llegan a buen puerto. En Santa Fe el reloj corre. Y el mercado, como siempre, no espera.