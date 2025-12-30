Colón tiene definido el día y el horario en el que debutará ante Deportivo Madryn La AFA dio a conocer el programa de la primera fecha de la Primera Nacional 2026, donde Colón jugará como local ante Deportivo Madryn Por Ovación 30 de diciembre 2025 · 12:12hs

UNO Santa Fe | José Busiemi Colón estaría debutando el domingo 8 de febrero a partir de las 20 ante Deportivo Madryn.

Si bien falta más de un mes para que arranque el Torneo de la Primera Nacional 2026, este martes se dio a conocer de manera extraoficial el cronograma de la 1ª fecha, en la que Colón recibirá a Deportivo Madryn.

Colón debutaría el 8 de febrero La competencia dará inicio el viernes 6 de febrero, sin embargo, el debut del equipo sabalero se dará dos días después, es decir el domingo 8 de febrero.

Así las cosas y a la espera de ser oficializado, Colón que integra la Zona A, estaría recibiendo a Deportivo Madryn el domingo 8 desde las 20.