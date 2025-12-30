Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tiene definido el día y el horario en el que debutará ante Deportivo Madryn

La AFA dio a conocer el programa de la primera fecha de la Primera Nacional 2026, donde Colón jugará como local ante Deportivo Madryn

30 de diciembre 2025 · 12:12hs
Colón estaría debutando el domingo 8 de febrero a partir de las 20 ante Deportivo Madryn.

Si bien falta más de un mes para que arranque el Torneo de la Primera Nacional 2026, este martes se dio a conocer de manera extraoficial el cronograma de la 1ª fecha, en la que Colón recibirá a Deportivo Madryn.

Colón debutaría el 8 de febrero

La competencia dará inicio el viernes 6 de febrero, sin embargo, el debut del equipo sabalero se dará dos días después, es decir el domingo 8 de febrero.

Así las cosas y a la espera de ser oficializado, Colón que integra la Zona A, estaría recibiendo a Deportivo Madryn el domingo 8 desde las 20.

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Unión vive el "día D" por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe