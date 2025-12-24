Uno Santa Fe | Colón | Colón

Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

Colón cierra el año con señales claras de orden y optimismo: acordó una deuda clave, avanza para levantar una inhibición en FIFA y ya sumó varios refuerzos.

24 de diciembre 2025 · 10:44hs
El cierre de año encuentra a Colón atravesando un momento distinto, con decisiones que transmiten calma y proyección. En lo institucional, el club logró acordar el pago de la deuda con Alberto Espínola, quedando a mínimos detalles administrativos de desactivar la inhibición en FIFA, un paso clave para trabajar con mayor previsibilidad de cara a la próxima temporada.

Resolver compromisos pendientes fue una prioridad y, en ese sentido, la dirigencia consiguió una noticia largamente esperada. El acuerdo con Espínola no solo destraba una situación sensible, sino que también permite enfocar energías en la planificación deportiva, algo indispensable en una Primera Nacional exigente y competitiva.

LEER MÁS: El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Refuerzos que empiezan a darle forma a Colón

En paralelo, el mercado comenzó a moverse con nombres concretos. Leandro Allende, lateral izquierdo de 29 años, llegó en condición de libre tras su paso por Quilmes y firmó contrato por un año, con opción de compra de 130.000 dólares por el 50% del pase. Una incorporación que aporta experiencia y recorrido.

Otro arribo confirmado es el del arquero Matías Budiño, de 30 años, nacido en San Pedro, Buenos Aires. El guardameta viene de completar una muy buena temporada en Estudiantes de Caseros, donde fue protagonista y se consolidó como uno de los puntos altos del equipo.

Un nombre que ilusiona es Matías Godoy, delantero de 23 años cuyo pase pertenece a Estudiantes de La Plata y que llega a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra. El atacante viene de un 2025 con rodaje sostenido, tras dividir su temporada entre Instituto y Central Córdoba, club con el que rescindió su vínculo de común acuerdo pese a tener contrato vigente.

LEER MÁS: El mensaje de Colón sobre la Navidad: "Este año todos pedimos lo mismo..."

Pedidos de Medrán y llegadas encaminadas

El mediocampo también tendrá novedades. Ignacio Antonio, volante central pedido por Ezequiel Medrán desde el primer día, tiene el camino allanado para sumarse al plantel en los próximos días, reforzando una zona clave para el funcionamiento del equipo.

En ofensiva, Colón cerró la llegada de Julián Marcioni, extremo por derecha de 27 años, que en 2025 vistió la camiseta de Patronato. Disputó 32 partidos, marcó seis goles y acumuló 2.497 minutos, mostrando regularidad y presencia ofensiva. Firmará su contrato de manera digital y se presentará el 2 de enero, cuando arranque la pretemporada en el predio 4 de Junio.

Con sonrisas que empiezan a aparecer y decisiones que ordenan el camino, Colón cierra el año con señales alentadoras dentro y fuera de la cancha. La regularización institucional, los refuerzos que ya se sumaron y una planificación en marcha invitan a dejar atrás la incertidumbre y a encarar lo que viene con convicción, trabajo y una ilusión renovada en el horizonte sabalero.

