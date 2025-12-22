La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) publicó la última actualización del ranking de selecciones que lidera España y que tiene como escolta a la Argentina. No hubo alteraciones con respecto a la pasada actualización de septiembre donde elenco nacional perdió el primer lugar tras dos años.
La FIFA actualizó el ranking de selecciones y Argentina mantuvo su lugar
Justamente, Argentina es la segunda mejor selección del mundo según este ranking, solamente superada por España, su rival en la Finalíssima que tendrá lugar en marzo en Qatar.
A los vigentes campeones del mundo lo persiguen Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia, este último tan solo tres puntos por encima de Marruecos que fue revelación del último Mundial de Qatar y reciente campeón de la Copa Árabe.
La próxima actualización se dará tras la fecha FIFA de marzo donde se disputará la Finalissima entre Argentina y España y, además, se jugarán las repescas europeas e internacionales por los cupos restantes en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.