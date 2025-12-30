Enzo Fernández brilló en Stamford Bridge con un gol de colección

El argentino fue protagonista en el 2-2 de Chelsea ante Bournemouth, tras una gran jugada armada junto a Garnacho en la fecha 19 de la liga inglesa.

En una noche cargada de emociones en Stamford Bridge, Enzo Fernández volvió a ser protagonista en la Premier League con un gol de alto vuelo en el empate 2-2 entre Chelsea y Bournemouth, por la fecha 19 del campeonato inglés. El mediocampista campeón del mundo coronó una jugada brillante tras una asistencia de Alejandro Garnacho, en uno de los pasajes más destacados de un partido vibrante.

El resultado dejó a los Blues con 30 puntos , ubicados en la quinta posición de la tabla, mientras que el conjunto dirigido por Andoni Iraola se mantiene en el 15° lugar , con 23 unidades. Más allá de la paridad, el encuentro fue una verdadera muestra del espectáculo que suele ofrecer la Premier League.

Un primer tiempo electrizante

Chelsea y Bournemouth protagonizaron un inicio frenético, con cuatro goles en apenas 27 minutos. A los 6’, el equipo visitante golpeó primero: tras un saque lateral y un posterior cabezazo, David Brooks aprovechó las falencias defensivas del conjunto londinense y abrió el marcador.

La reacción del local fue inmediata. Siete minutos más tarde, Cole Palmer cambió penal por gol con una ejecución potente y precisa, sellando el 1-1. Pero lo mejor estaba por llegar.

La obra de arte de Enzo y Garnacho

A los 23 minutos llegó la jugada de la noche. Garnacho armó una acción de colección, desbordó con decisión y asistió a Enzo Fernández, que controló con clase, dejó en el camino a un defensor con un amague sutil y definió al ángulo, imposible para el arquero Petrovic. Un golazo que parecía encaminar la victoria del Chelsea y que desató la ovación del público.

Sin embargo, la alegría duró poco. Otra vez a la salida de un lateral, Bournemouth volvió a explotar las debilidades defensivas del local. Antoine Semenyo ejecutó un envío largo y, tras un desafortunado peinazo hacia atrás de Trevoh Chalobah, la pelota le quedó a Justin Kluivert, que no perdonó y decretó el 2-2 definitivo.

Un segundo tiempo más contenido

Con el correr de los minutos, el ritmo vertiginoso fue bajando. Chelsea buscó el triunfo, pero careció de claridad en los metros finales. Además, ya no contaba con Garnacho, reemplazado por Pedro Neto al inicio del complemento. Bournemouth, por su parte, se replegó y defendió el empate con orden.

En el conjunto visitante también tuvo presencia argentina Marcos Senesi, mientras que el foco del partido se lo llevaron Enzo y Garnacho, en una sociedad que ilusiona de cara al futuro.

La preocupación de Maresca

Tras el encuentro, el entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, volvió a mostrar su inquietud por la fragilidad del equipo en momentos clave. “Cuando algo sucede repetidamente, no es casualidad. Necesitamos entender por qué. Cada vez que recibimos un gol, perdemos un poco el control y esas situaciones deben gestionarse mejor”, explicó el técnico italiano.

Chelsea acumula 11 puntos perdidos como local tras estar en ventaja en esta temporada, una estadística que preocupa al cuerpo técnico pese a los títulos obtenidos recientemente bajo la conducción de Maresca, como el Mundial de Clubes 2025 y la Conference League.

En medio de ese análisis, quedó la certeza de que Enzo Fernández atraviesa un gran momento, combinando liderazgo, jerarquía y goles, y que la conexión con Garnacho puede transformarse en una de las grandes noticias argentinas en el fútbol europeo.