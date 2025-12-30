Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón avanza por un volante y hay un factor que acelera los tiempos

Colón profundiza gestiones por un volante de Primera Nacional que encaja en el perfil buscado. Su actualidad aparece como garantía.

30 de diciembre 2025 · 07:17hs
Colón dio un paso adelante en el mercado y avanza con decisión por Matías Muñoz, tienen la intención de cerrar este pase esta semana. Él es actualmente volante de Gimnasia de Mendoza, un futbolista que reúne condiciones físicas, tácticas y de experiencia acordes a la planificación deportiva.

Con 29 años, 1,83 metro, perfil derecho y doble nacionalidad argentina y chilena, el mediocampista aparece como una opción integral para el armado. Muñoz es un volante mixto, con recorrido, buen uso del cuerpo y capacidad para llegar al área rival, características valoradas por el cuerpo técnico para un equipo que necesita equilibrio, presencia y dinámica en la zona media. En la evaluación interna, su nombre se sostiene tanto por su rendimiento individual como por un factor colectivo que marca diferencia.

Matías Muñoz.jpg

El valor de una sociedad previa

El mediocampista conforma en Gimnasia de Mendoza una dupla aceitada con Ignacio Antonio, otro futbolista que Colón sigue de cerca. Para el área deportiva, este entendimiento previo es un punto a favor: jugadores que se conocen, interpretan automatismos y reducen los tiempos de adaptación en un contexto de exigencia inmediata.

La lectura es compartida por el director deportivo Diego Colotto, quien considera que incorporar futbolistas con vínculos ya consolidados permite ganar funcionamiento más rápido, una ventaja concreta en una temporada que no admite largos procesos de armado.

Matías Muñoz: Regularidad, minutos y llegada

Muñoz llega con un 2025 de alta continuidad. Disputó 33 partidos oficiales entre todas las competencias, convirtió dos goles y sostuvo una elevada carga de minutos, un dato que refuerza su confiabilidad.

En la Primera Nacional sumó 30 encuentros, marcó un tanto y fue una pieza recurrente durante la fase regular, además de participar en el Reducido, donde completó un partido entero. A eso se agrega su paso por la Copa Argentina, con dos partidos disputados (180 minutos) y un gol, confirmando su capacidad para aportar desde segunda línea.

Colón avanza, evalúa y acelera. Y en este caso, el mercado no se define solo por nombres, sino por química, conocimiento mutuo y tiempos que se acortan.

