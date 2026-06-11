El defensor central Marcos Senesi finalmente será el reemplazante de Leonardo Balerdi en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde la Selección argentina integra el Grupo J.
Finalmente Senesi irá al Mundial en lugar de Balerdi
El defensor central viene de tener una gran temporada con el Bournemouth de Inglaterra.
11 de junio 2026 · 15:25hs
"El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026", informó el comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).