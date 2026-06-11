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Finalmente Senesi irá al Mundial en lugar de Balerdi

El defensor central viene de tener una gran temporada con el Bournemouth de Inglaterra.

11 de junio 2026 · 15:25hs
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Finalmente Senesi irá al Mundial en lugar de Balerdi

El defensor central Marcos Senesi finalmente será el reemplazante de Leonardo Balerdi en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde la Selección argentina integra el Grupo J.

"El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026", informó el comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Senesi Mundial Balerdi
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