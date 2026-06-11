La inflación volvió a bajar en mayo: fue de 2,1% y acumuló 33,2% en los últimos doce meses

El Indec informó que el índice de precios desaceleró respecto de abril y acumuló un aumento de 14,7% en lo que va del año. En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 33,2%.

La inflación de mayo volvió a desacelerar: fue de 2,1% y acumuló 33,2% en los últimos doce meses

La inflación volvió a mostrar una desaceleración en mayo. Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 2,1% , ubicándose por debajo del 2,6% que había marcado en abril.

Se trata del registro mensual más bajo desde septiembre de 2025 y confirma la tendencia de moderación que venían anticipando tanto las consultoras privadas como el propio mercado.

Con este resultado, la inflación acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,2%, de acuerdo con los datos oficiales.

La cifra difundida por el organismo estadístico también se ubicó levemente por debajo de las previsiones privadas, que proyectaban un índice de entre 2,1% y 2,5% para el quinto mes del año.

Qué rubros impulsaron los aumentos

Entre las categorías que releva el Indec, los precios estacionales fueron los que registraron la mayor variación mensual, con un incremento de 3,5%, impulsados principalmente por las subas en verduras.

Por su parte, los precios regulados avanzaron 2,4%, con incidencia de los aumentos en combustibles, electricidad y agua.

En tanto, el denominado IPC Núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, registró una suba de 1,9%, con mayor incidencia de los servicios gastronómicos y los productos farmacéuticos.

Al analizar las divisiones del índice, Comunicación encabezó los aumentos del mes con una variación de 3,4%, impulsada por las actualizaciones en los servicios de telefonía. Le siguió Educación, que registró un incremento de 2,9%.

En el otro extremo se ubicaron Prendas de vestir y calzado, con una suba de apenas 0,3%, y Bebidas alcohólicas y tabaco, que aumentó 0,8%.

El peso de los alimentos

A nivel regional, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo mayor incidencia en la variación mensual en gran parte del país.

Dentro de ese rubro, sobresalieron los aumentos en panificados, cereales y productos lácteos, que volvieron a tener impacto en el índice general.

La excepción se registró en la región del Noreste argentino (NEA), donde el mayor aporte al IPC provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, principalmente por las subas en alquileres y gas en garrafa.

Las previsiones del mercado

Antes de conocerse el dato oficial, las principales consultoras privadas ya anticipaban una nueva desaceleración de la inflación durante mayo.

Las proyecciones coincidían con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, que ubicaba el índice en torno al 2,3%.

Entre las estimaciones privadas, C&T Asesores Económicos había calculado una inflación de 2,2% para el Gran Buenos Aires, mientras que otros relevamientos también detectaron una moderación en el ritmo de los aumentos, aunque advirtieron cierta aceleración en alimentos durante las últimas semanas del mes.

Con el dato de mayo, el Gobierno nacional suma un nuevo indicador favorable en su objetivo de consolidar la desaceleración inflacionaria, aunque el comportamiento de los precios regulados y de los alimentos continúa siendo uno de los principales focos de atención para los próximos meses.