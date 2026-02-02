Flamengo analiza dura sanción a Jorge Carrascal tras la final

El club carioca evalúa aplicar una multa económica al colombiano luego de su expulsión en la derrota del Flamengo ante Corinthians por la Supercopa de Brasil.

La caída de Flamengo ante Corinthians en la Supercopa de Brasil dejó secuelas que van más allá del resultado deportivo. La expulsión de Jorge Carrascal generó malestar interno y ahora la dirigencia estudia aplicar una sanción económica al mediocampista colombiano como medida disciplinaria.

Según trascendió en medios brasileños, la institución de Río de Janeiro considera imponerle a Jorge Carrascal una multa equivalente a un mes de salario . La medida estaría contemplada dentro del reglamento interno del club y tendría un carácter disciplinario y ejemplificador para el resto del plantel.

La decisión aún no fue oficializada, pero puertas adentro entienden que la acción del volante condicionó al equipo en un partido decisivo, nada menos que una final.

La expulsión de Carrascal ante Corinthians

El colombiano vio la tarjeta roja en el arranque del segundo tiempo, aunque la jugada que derivó en su expulsión se produjo instantes antes del descanso. En un intento por zafar de la marca, Carrascal impactó con el antebrazo en el rostro de Breno Bidon. En un primer momento, la acción pasó inadvertida, pero tras la revisión del VAR, el árbitro decidió sancionar la infracción con expulsión. Flamengo ya caía 1-0 y terminó perdiendo 2-0, resultado que selló la consagración de Corinthians.

Golpe deportivo y repercusión interna

La dirigencia considera que la expulsión alteró el desarrollo de la final y dejó al equipo en desventaja numérica en un tramo clave. Más allá del error puntual, en Flamengo buscan reforzar el mensaje de responsabilidad en partidos determinantes.

Carrascal, con pasado en River Plate y habitual pieza de rotación en el plantel carioca, quedó en el centro de la escena tras una noche difícil. Mientras se aguarda una comunicación oficial, todo indica que la institución avanzará con una sanción económica fuerte como parte de su política interna.