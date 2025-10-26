Uno Santa Fe | Ovación | Flamengo

Flamengo cayó ante Fortaleza y llega golpeado al duelo ante Racing

El “Mengão” fue superado por 1 a 0 por el equipo dirigido por Martín Palermo en el Brasileirao a pocos días del partido de vuelta.

26 de octubre 2025 · 09:18hs
Flamengo cayó ante Fortaleza y llega golpeado al duelo ante Racing

En la previa al partido de vuelta frente a Racing por la semifinal de la Libertadores, Flamengo no pudo ante Fortaleza, dirigido por Martín Palermo, y cayó por 1 a 0 en el Brasileirao.

El único tanto del encuentro lo marcó Breno Lopes, a los 12 minutos del primer tiempo, con un potente derechazo desde fuera del área tras una rápida contra encabezada por José Herrera. Tras el gol, el local defendió la ventaja y neutralizó a un “Mengão” que, pese a tener la pelota, careció de profundidad y claridad en los metros finales.

El equipo dirigido por Filipe Luis dominó territorialmente y generó varias situaciones de peligro, sobre todo en el complemento, pero se encontró con la gran actuación del arquero Brenno y una defensa rival muy bien parada.

Giorgian De Arrascaeta y Saúl Ñíguez probaron con remates de media distancia, mientras que Luiz Araújo y Emerson Royal fueron los más desequilibrantes por las bandas. Sin embargo, el gol nunca llegó y Flamengo se marchó con una derrota que encendió las alarmas a días del partido ante Racing.

Flamengo podría quedarse sin punta en el Brasileirao

Además, el “Mengão” puede perder la cima del Brasileirao, ya que comparte el liderazgo con Palmeiras, que todavía debe disputar su encuentro ante Cruzeiro.

El equipo de Filipi Luis afrontó el partido con algunos cambios respecto al duelo ante la “Academia”, producto de siete bajas importantes: Erick Pulgar, Jorge Carrascal, Pedro, Everton Cebolinha, Léo Ortiz, Alex Sandro y Nicolás De La Cruz.

Pulgar y Carrascal cumplieron suspensión, Pedro sigue en duda por una fractura en el antebrazo, Léo Ortiz se recupera de un esguince en el tobillo derecho y De La Cruz habría sido desafectado por un cuadro viral, según informaron medios locales. En tanto, Alex Sandro fue preservado por decisión del cuerpo técnico para llegar en óptimas condiciones al duelo frente al equipo de Gustavo Costas.

El miércoles, desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda, se definirá quién avanza a la gran final de la Libertadores, donde Flamengo viene en ventaja tras ganar 1 a 0 en la ida con un gol en contra de Marcos Rojo.

