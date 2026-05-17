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Madelón espera señales de Unión y la continuidad sigue en pausa

El entrenador quiere seguir, pero antes busca respuestas deportivas y económicas. Mientras tanto, el club ya analiza todos los escenarios posibles.

Ovación

Por Ovación

17 de mayo 2026 · 15:26hs
Madelón espera señales de Unión y la continuidad sigue en pausa

UNO Santa Fe / José Busiemi

La historia entre Leonardo Madelón y Unión atraviesa horas decisivas. No hay ruptura, tampoco acuerdo. Hay charlas, condiciones, expectativas y una sensación cada vez más fuerte de que el futuro del entrenador dependerá de mucho más que una cuestión contractual.

LEER MÁS: Unión, enfocado en el duelo ante Independiente: ¿qué plan tiene Madelón?

El técnico continúa al frente del plantel gracias a un permiso especial luego de la finalización de su vínculo en abril. Primero extendió su presencia para terminar la participación en el Torneo Clausura y ahora hará lo propio en el encuentro del viernes ante Independiente por Copa Argentina.

Sin embargo, detrás de ese partido aparece la gran pregunta que todavía nadie puede responder con certeza: ¿seguirá Madelón después de Rosario?

El proyecto, eje central de la discusión en Unión

Más allá de los números, el entrenador dejó en claro que antes de firmar pretende conocer cuál será el rumbo futbolístico de Unión.

En sus últimas declaraciones públicas expuso claramente cuál es su postura. “Me gustaría saber si el club está dispuesto a incorporar dos o tres buenos jugadores para complementar”, manifestó.

Leonardo Madelón Mateo Del Blanco

Pero además fue todavía más profundo al hablar de las aspiraciones institucionales. “Si desea entrar en una Sudamericana, pelear algo más arriba, hay que ver qué es lo que quiere”, lanzó Madelón, marcando que su continuidad también está ligada a la ambición deportiva que tenga el club para el próximo semestre.

En ese contexto, el DT tampoco desconoce la realidad económica rojiblanca. “A lo mejor te dicen: ‘No, mirá, tenemos que reacomodarnos económicamente este año, no hay recursos’. Bueno, entonces habrá que acomodarse”, expresó, dejando abierta la puerta a diferentes escenarios.

Un contrato difícil de sostener en Unión

En paralelo al debate deportivo, el aspecto económico aparece como uno de los puntos más complejos de resolver. En la reciente reunión que mantuvieron Luis Spahn y Christian Bragarnik, representante del entrenador, quedaron sobre la mesa las pretensiones para renovar el vínculo.

Según trascendió, el monto solicitado por el entorno de Madelón es muy elevado para la estructura económica de Unión. Incluso, el nuevo contrato lo posicionaría entre los entrenadores mejores pagos de todo el fútbol argentino.

En el club reconocen internamente que el actual vínculo del DT ya está entre los más importantes del país y que realizar un nuevo esfuerzo de semejante magnitud obligaría a reacomodar muchas otras cuestiones presupuestarias.

Unión no quiere improvisar

La dirigencia sigue considerando a Madelón como la prioridad absoluta. Nadie desconoce su peso específico, su identificación con el club y el respaldo que conserva dentro del mundo Unión.

LEER MÁS: ¿Cuántas entradas habrá para Unión en el cruce de Copa Argentina ante Independiente?

Pero al mismo tiempo, tampoco quieren quedar atrapados en una negociación interminable. Por eso, mientras esperan una definición, los dirigentes comenzaron a evaluar otras alternativas por si finalmente no prospera la continuidad del actual cuerpo técnico.

Por ahora, todo sigue abierto. Unión se enfoca en Independiente, Madelón prepara el equipo para la Copa Argentina y las charlas continúan. Pero cada día que pasa deja más claro que la discusión no es solamente por un contrato: es por el modelo deportivo que tendrá el club en lo que viene.

Unión Madelón Independiente
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