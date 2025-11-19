Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca, alerta por el presunto interés de Flamengo en Exequiel Zeballos

El Flamengo de Brasil, que jugará la final de la Libertadore, tiene en la mira al extremo santiagueño de Boca, Exequiel Zeballos

19 de noviembre 2025 · 14:47hs
Boca, alerta por el presunto interés de Flamengo en Exequiel Zeballos

El Flamengo de Brasil, que jugará la final de la Copa Libertadores frente al Palmeiras el próximo 29 de noviembre, tiene en la mira al delantero santiagueño de Boca, Exequiel Zeballos, de 23 años. El conjunto brasilero está dispuesto a realizar una oferta superior a la cláusula de rescisión, de 25 millones de dólares.

En el transcurso del último mes, buscadores de talentos del Mengao estuvieron siguiendo las actuaciones de Zeballos, quién en los tres últimos partidos que ganó Boca, frente a Estudiantes de La Plata (2 a 1, River (2 a 0) y Tigre(2 a 0), tuvo destacadas actuaciones y tanto en La Plata como en el Superclásico abrió el marcador.

El delantero nacido en la ciudad santiagueña de La Banda , inició su carrera futbolística en la escuelita de Club Atlético Sarmiento, y cuando tenía 11 años un captador de Boca lo vio y habló con su familia para llevarlo a la pensión “Xeneize”. En 2018 firmó su primer contrato profesional.

Unión, preocupado por el interés de Flamengo en Zeballos

En su segundo convenio con Boca, firmado en 2022, no trascendió el monto de dicha cláusula, pero se supo de fuentes confiables que la cifra osciló entre 20 y 25 millones de dólares.

El blindaje que efectuó Boca sobre Zeballos refleja la alta consideración que tiene el club comandado por Juan Román Riquelme, ya que lo considera una de las mayores joyas y aspira a venderlo al mercado europeo.

Por esa razón, una vez concluido su contrato, en diciembre de 2026, Boca tiene pensado fijar el monto de rescisión en 40 millones de dólares, según trascendió.

El Changuito Zeballos, muy apreciado por todo el plantel xeneize, tuvo una seguidilla de lesiones. La primera fue muy grave, ya que el jugador Milton Leyendeker, de Agropecuario, le cometió una fuerte infracción que le fracturó la tibia y peroné durante un partido por la Copa Argentina, el 10 de agosto de 2022, y estuvo fuera de las canchas durante unos seis meses.

Tras superar esa fractura, entre febrero y abril de 2023, el delantero tuvo una lesión meniscal y una recaída en la rodilla izquierda, lo que le provocó fuertes dolores e inflamaciones, que derivaron en dicha zona.

El presente de Zeballos es venturoso, ya que es la figura de Boca, junto al campeón del mundo Leandro Paredes, y su consagración mayor llegó cuando le convirtió el gol a River en el Superclásico, donde fue la gran figura de la cancha.

Boca Exequiel Zeballos Flamengo
Noticias relacionadas
la camiseta de boca por el homenaje a miguel angel russo cayo en un remoto pueblo uruguayo

La camiseta de Boca por el homenaje a Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo uruguayo

almada admitio que riquelme lo llamo para llevarlo a boca: ya habia elegido otro club

Almada admitió que Riquelme lo llamó para llevarlo a Boca: "Ya había elegido otro club"

claudio ubeda saco pecho en boca: a mi equipo lo defino con la palabra solidez

Claudio Úbeda sacó pecho en Boca: "A mi equipo lo defino con la palabra solidez"

juanfer quintero apunto: jamas le haria la cama

Juanfer Quintero apuntó: "Jamás le haría la cama"

Lo último

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

¿Qué dice el informe del árbitro por la gresca en Deportivo Madryn-Morón?

¿Qué dice el informe del árbitro por la gresca en Deportivo Madryn-Morón?

Seis países, dos boletos: las Selecciones rumbo al Repechaje del Mundial 2026

Seis países, dos boletos: las Selecciones rumbo al Repechaje del Mundial 2026

Último Momento
Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

¿Qué dice el informe del árbitro por la gresca en Deportivo Madryn-Morón?

¿Qué dice el informe del árbitro por la gresca en Deportivo Madryn-Morón?

Seis países, dos boletos: las Selecciones rumbo al Repechaje del Mundial 2026

Seis países, dos boletos: las Selecciones rumbo al Repechaje del Mundial 2026

Unión cerró la fase regular del Clausura como el segundo mejor visitante

Unión cerró la fase regular del Clausura como el segundo mejor visitante

Provincia inició la construcción de la tercera conexión vial entre Reconquista y Avellaneda

Provincia inició la construcción de la tercera conexión vial entre Reconquista y Avellaneda

Ovación
Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Unión mostró muchas más cosas positivas que negativas en las últimas fechas

Unión mostró muchas más cosas positivas que negativas en las últimas fechas

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026